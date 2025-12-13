L'amministratore delegato di Exor John Elkann ha registrato un videomessaggio pubblicato direttamente dalle pagine ufficiali della Juventus nel quale sottolinea come la sua famiglia non abbia intenzione alcune di cedere il club bianconero.

Elkann chiude la vicenda Tether: 'I nostri valori e la nostra storia non sono in vendita'

La notizia dell'offerta ufficiale fatta da Tether per l'acquisizione della Juventus ha provocato un terremoto mediatico che in queste ore ha spinto l'amministratore delegato di Exor John Elkann a scendere in campo per rispondere direttamente alle voci che vorrebbero la famiglia Agnelli pronta a fare un passo indietro.

"La Juve fa parte di una famiglia fatta da milioni di tifosi che amano la Juve come si amano le persone care", così esordisce il video, nel quale Elkann poi spiega: "Proprio pensando a questa passione, a questa storia d'amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra, e guardare al futuro, per costruire una Juve vincente".

L'ad di Exor conclude il video gelando chiunque avesse pensato a un passaggio di proprietà: "La Juventus, i nostri valori, non sono in vendita".

Parole chiare che evidentemente mettono la parola fine, almeno temporaneamente, al tentativo di scalata fatto nelle scorse ore da Tether e da Paolo Ardoino, numero uno della stablecoin statunitense.

Ravezzani; 'Le parole di Elkann, bel messaggio ma deve essere corroborato dalle vittorie, sennò restano parole vuote'

Le parole di Elkann stanno facendo rapidamente il giro del web, catturando l'attenzione di tifosi e media.

Fra questi emerge Fabio Ravezzani, noto giornalista che su X ha commentato quanto detto dall'ad di Exor cosi: "Bellissimo messaggio. Premesso che anche per La Stampa, Elkann avrebbe potuto dire le stesse cose, valori e identità della Juve si sono affermati con i successi. Essere fedele a questa tradizione comporta capacità di organizzare un club vincente. Sennò restano solo vuote parole".

Juve, i tifosi commentano le parole di Elkann: 'Il suo problema è saper scegliere bene i collaboratori'

Anche i tifosi della Juventus hanno detto la loro sul web: "Il problema non sono mai stati i soldi, che lui ha sempre messo, specialmente per riparare i danni del cugino. Il suo problema è saper scegliere gente competente nei ruoli in società", scrive un utente su X.

Un altro poi sottolinea: "Io comunque rimango abbastanza basito dinanzi alla facilità con cui alcuni tifosi scrivono “vendere!” Da una parte una proprietà che é una certezza da oltre un secolo. Dall’altra un bel punto di domanda. Non sappiamo in che mani potremmo realmente finire".