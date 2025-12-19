Sabato 20 dicembre, alle 12:00, l'Everton ospita l'Arsenal al Hill Dickinson Stadium di Liverpool. I Gunners, impegnati nella lotta per le posizioni di vertice, giungono a questo atteso incontro di Premier League con l'obiettivo di agganciare i tre punti e consolidare la propria presenza nelle zone alte della classifica. D'altra parte, i Toffees cercano disperatamente punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, confidando in una prestazione brillante davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Everton-Arsenal

Secondo le ultime indicazioni, l'Everton dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, guidato da Jordan Pickford tra i pali.

La linea difensiva sarà composta da O'Brien, Tarkowski, Keane e Mykolenko. A centrocampo, Iroegbunam e Garner agiranno da mediani, mentre il trio Dibling, Alcaraz e McNeil sarà incaricato di supportare l'unica punta Thierno Barry.

L'Arsenal, favorito dai bookmakers, risponderà con un 4-3-3. Tra i pali troveremo David Raya, protetto da Timber, Saliba, Hincapie e Calafiori. Il centrocampo vedrà Declan Rice nelle funzioni di schermo difensivo insieme a Zubimendi e il capitano Martin Oedegaard. In attacco, Bukayo Saka sarà affiancato da Viktor Gyoekeres e Gabriel Martinelli, in cerca di conferme.

Quote di Everton-Arsenal: Gunners favoriti dai bookmakers

I bookmakers indicano chiaramente l'Arsenal come favorito per la conquista dei tre punti.

William Hill quota la vittoria dei Gunners a 1.60, il pareggio a 3.80, mentre un successo dell'Everton è quotato 5.80. Similarmente, Bet365 offre l'Arsenal vincente a 1.57, il pareggio a 4.10 e l'Everton vittorioso a 5.75. Queste quote sottolineano la fiducia riposta nei Gunners, che hanno il dovere di non deludere le aspettative in trasferta.

Le statistiche dei giocatori chiave e le sorprese attese

Tra i protagonisti più attesi spicca Bukayo Saka, fondamentale nel collaudato schema offensivo dell'Arsenal.

Il talento inglese ha disputato 14 partite in questa stagione di Premier League, segnando 4 gol e fornendo un assist. Con una valutazione media di 7.36, Saka si conferma una vera spina nel fianco per le difese avversarie grazie ai suoi dribbling vincenti e alla precisione nei tiri (21 totali di cui 15 nello specchio della porta).

Sul fronte Everton, occhi puntati su Dwight McNeil, che sta cercando di imporsi come protagonista nonostante le difficoltà avute fino a questo momento. In 7 apparizioni, tutte subentrato dalla panchina, McNeil ha collezionato appena 105 minuti in campo, risultando ancora sterile in zona gol e assist. Tuttavia, la sua capacità di contribuire in fase difensiva, con 2 tackle e 2 blocchi, può rivelarsi preziosa.

Una sorpresa potrebbe arrivare da Thierno Barry, giovane attaccante che ha già collezionato 1 gol in 16 presenze totali, di cui 9 da titolare. Con un minutaggio di 769 minuti, il suo fisico imponente e la capacità di vincere duelli aerei lo rendono un fattore imprevedibile nel reparto offensivo dei Toffees.

L'Arsenal, leader nel gioco rapido e fluido, punta a valorizzare gli spunti di Viktor Gyoekeres, che ha segnato 4 volte in 14 presenze. Con una robusta presenza fisica e la capacità di proteggere palla, Gyoekeres sarà un punto focale nell'attacco dei Gunners, specialmente in una sfida così delicata per consolidare la loro posizione in classifica.