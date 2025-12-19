Domenica 21 dicembre 2025, lo Stadio Artemio Franchi di Firenze sarà il teatro della sfida di Serie A tra Fiorentina e Udinese, valida per la 16ª giornata della stagione regolare. Entrambe le squadre cercano punti importanti, con la Fiorentina alla ricerca disperata di punti per tornare a sperare nella salvezza, mentre l'Udinese, forte anche di un Zaniolo in forma, punta a sorprendere.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese

Le due squadre dovrebbero schierarsi con uno speculare 3-5-2, un modulo che promette equilibrio e duelli intensi a centrocampo.

Per la Fiorentina, guidata da Vanoli, si prevede la presenza di De Gea tra i pali, con un trio difensivo composto da Pongracic, Marì e Ranieri. A centrocampo, Dodo e Parisi agiranno sugli esterni, mentre Mandragora, Nicolussi Caviglia e Sohm orchestreranno la manovra. In attacco, Gudmundsson affiancherà Kean, che cercherà di migliorare il suo bottino di gol. La panchina dei viola offre alternative come Dzeko e Kouame.

L'Udinese di Runjaic avrà Okoye in porta, supportato da Kristensen, Kabasele e Solet in difesa. Zanoli e Bertola opereranno sulle fasce, con un centrocampo muscolare composto da Piotrowski, Karlstrom e Ekkelenkamp. Zaniolo, decisivo nella recente vittoria contro il Napoli, sarà affiancato in avanti da Davis.

Con Bayo e Modesto impegnati in Coppa d'Africa, spazio a Iker Bravo in caso di necessità.

Quote di Fiorentina-Udinese: viola in vantaggio

Secondo i bookmaker, i gigliati partono con i favori del pronostico. William Hill quota la vittoria della Fiorentina a 2.15, il pareggio a 3.20 e il successo dell'Udinese a 3.30. Bet365 propone quote simili, con il successo casalingo a 2.20, il pareggio offerto a 3.30 e una vittoria ospite a 3.40.

Le previsioni vedono quindi i viola favoriti, ma l'Udinese potrebbe avere l'asso nella manica in Nicolò Zaniolo.

Le statistiche dei protagonisti attesi sul campo

Nicolò Fagioli potrebbe non essere al top, a causa di un recente fastidio alla mano, ma resta un elemento potenzialmente prezioso per la Fiorentina.

In questa stagione, ha collezionato 747 minuti in 12 apparizioni.

Rolando Mandragora si distingue per solidità e grinta nel cuore del centrocampo viola, nonostante la stagione complessivamente difficile per la squadra. Con 15 presenze e quattro reti stagionali, il suo impatto è notevole, specie considerando la sua abilità nei contrasti (70 duelli vinti su 118).

Albert Guðmundsson, partner d'attacco di Kean, ha contribuito con 2 gol e 1 assist in 13 partite. Pur non brillando per prolificità realizzativa, la sua versatilità potrebbe risultare cruciale per i viola.

Sul fronte opposto, Nicolò Zaniolo rappresenta la minaccia maggiore per la retroguardia fiorentina. Con 4 gol in 13 apparizioni, Zaniolo si afferma come il metronomo dell'Udinese, combattendo in ben 145 duelli stagionali.

In attacco, l'inglese Keinan Davis cercherà di sfruttare la sua fisicità e capacità nel gioco aereo. Ha segnato 4 reti in 14 presenze, mostrando anche doti di assistenza con 2 passaggi vincenti.