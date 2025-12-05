Fulham e Crystal Palace si sfideranno domenica 7 dicembre alle ore 17:30 (ora italiana) sul terreno del Craven Cottage di Londra. Questa partita, valida per la 15ª giornata della Premier League 2025/26, si preannuncia carica di tensione e aspettative, dato che, entrambe le squadre, cercano punti preziosi per migliorare la loro posizione in classifica.

Le probabili formazioni di Fulham-Crystal Palace

Il Fulham di Marco Silva dovrebbe schierarsi con un classico 4-2-3-1. In porta Bernd Leno, protetto da una difesa a quattro composta da Kenny Tete, Joachim Andersen, Calvin Bassey e Ryan Sessegnon.

A centrocampo spazio all'esperienza di Sasa Lukic e Sander Berge, mentre il trio composto da Harry Wilson, Emile Smith Rowe e Alex Iwobi supporterà l'unica punta Raul Jimenez.

Oliver Glasner, alla guida del Crystal Palace, potrebbe optare per un 3-4-2-1. Tra i pali Dean Henderson sarà il baluardo della difesa formata da Chris Richards, Maxence Lacroix e Marc Guehi. A centrocampo, Daniel Munoz e Tyrick Mitchell dovranno coprire le fasce, con Adam Wharton e Jefferson Lerma centrali. In avanti, i fantasisti Daichi Kamada e Yeremy Pino opereranno alle spalle del terminale offensivo Jean-Philippe Mateta.

Quote di Fulham-Crystal Palace: equilibrio tra le due contendenti

Le quote dei bookmaker riflettono l'equilibrio atteso in campo.

William Hill quota il successo del Fulham a 2.50, mentre il pareggio è offerto a 3.25, e la vittoria degli ospiti del Crystal Palace a 2.80. Interessante notare che Bet365 presenta quote simili, con il Fulham quotato a 2.55, il pareggio a 3.30, e il Crystal Palace pure a 2.80. Un chiaro segnale che la sfida si prospetta contesa su ogni pallone.

Le statistiche dei giocatori chiave: campioni in cerca di conferme

Harry Wilson del Fulham, punto di riferimento sulla fascia destra, si sta confermando giocatore fondamentale.

Con 13 presenze stagionali, ha già messo a segno 3 gol e un assist, il tutto realizzato in 899 minuti giocati. I suoi 16 tiri tentati, di cui 6 nello specchio, testimoniano la sua pericolosità in zona offensiva.

Samuel Chukwueze, nonostante un impiego part-time con solo 229 minuti accumulati, ha fatto registrare un rating impressionante di 7.3, grazie a 2 gol e 3 assist stando sempre pronto a cambiare il volto della partita con i suoi dribbling (10 riusciti su 16 tentativi).

Raul Jimenez, il veteran o attaccante messicano, punta a incrementare i suoi numeri: finora 2 reti e 1 assist in 13 apparizioni, 714 i minuti giocati. Nonostante non abbia segnato quanto avrebbe voluto, resta una minaccia costante per le difese avversarie.

Per il Crystal Palace, Daichi Kamada, attivo in 12 partite, ha accumulato 1016 minuti, dimostrando la sua importanza con 382 passaggi completati e con un’inattività sotto porta che aspira a invertire. Infine, Jean-Philippe Mateta ha già trovato il gol 7 volte, rivelandosi una certezza per il tecnico Vieira grazie ai suoi 35 tiri di cui 21 a bersaglio, mostrando la sua efficacia davanti alla porta altrui.