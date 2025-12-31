Il futuro di Adam Marušić, terzino della Lazio, è incerto a causa di alcune questioni legate al suo contratto con il club. L'accordo attuale scade nel 2026, grazie a un'opzione unilaterale esercitata dalla società, ma la situazione è in divenire e attira l'attenzione degli esperti.

Dettagli del contratto di Marušić

Il contratto di Marušić con la Lazio include un’opzione che estende la scadenza fino al 2026, subordinata alla permanenza del club in Serie A. Il calciatore, tuttavia, si aspettava un adeguamento economico e un rinnovo più esteso, fino al 2027 con opzione per il 2028, basato su una promessa verbale che non si è mai concretizzata.

La società, invece, considera valido l’accordo attuale e non ha acconsentito alla rescissione consensuale.

Le possibili strategie dell’entourage

Di fronte a questa situazione, l’entourage del calciatore starebbe valutando la possibilità di appellarsi all’articolo 17 del regolamento FIFA per svincolarsi unilateralmente, se ne sussistono i presupposti. Questa soluzione, però, comporta rischi e valutazioni legali che il giocatore e i suoi rappresentanti stanno considerando attentamente. La situazione è complessa e richiede un'analisi approfondita.

Mercato e prospettive future

Attualmente, non ci sono conferme su un interesse concreto da parte di altri club italiani, incluso il Milan, per un possibile trasferimento di Marušić a parametro zero.

La situazione è in continua evoluzione e sarà fondamentale capire se la Lazio e il giocatore troveranno un nuovo accordo o se si apriranno scenari alternativi nel prossimo futuro. Il futuro di Marušić è ancora da scrivere.

La vicenda contrattuale di Marušić rappresenta un caso interessante nel panorama della Serie A, sia per le implicazioni regolamentari sia per le possibili ripercussioni sul mercato. Ogni ipotesi di trasferimento resta al momento priva di conferme ufficiali, ma le prossime settimane saranno decisive.