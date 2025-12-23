Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha ribadito con fermezza l’obiettivo primario della squadra: la qualificazione al Mondiale. In un’intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV, ha affermato che “il chiodo fisso è andare al Mondiale, tornare lì dove siamo stati per tantissimi anni, anche da protagonisti. Dobbiamo volerlo a tutti i costi, non cominciare a vedere i fantasmi alla prima difficoltà”.

Bilancio dei primi sei mesi

Gattuso ha riconosciuto la responsabilità del suo ruolo: “Sapevo di essermi preso una grande responsabilità diventando ct e che non era facile, ma devo dire che nelle sei partite che abbiamo fatto, tranne nell’ultima in cui abbiamo sbagliato il secondo tempo, i giocatori hanno dato tutto”.

Ha sottolineato la mentalità positiva e il forte senso di appartenenza del gruppo: “La squadra si è sempre fatta trovare pronta. Ho visto atteggiamenti molto positivi, mentalità positiva e grande senso di appartenenza. Ho trovato un gruppo di ragazzi che sta cercando di dare tutto quello che ha. Penso che si percepisca”.

Appartenenza e fiducia nel gruppo

Il ct ha voluto evidenziare il legame che si è creato con i giocatori, frutto di un lavoro quotidiano e di fiducia reciproca. Il senso di appartenenza emerge come elemento centrale nella sua gestione del gruppo, che ha risposto con impegno e dedizione fin dal suo insediamento.

Gattuso ha aggiunto che “sono il primo a dover dare tranquillità, devo sbagliare il meno possibile e fare le scelte giuste.

Se mi mettessi a pensare adesso alla partita di marzo non ci arriverei lucido. La lucidità e l’energia si devono perdere oggi su quello che andiamo a vedere, su quello che propone il nostro calcio e sulle scelte che dobbiamo fare. Quando arriveremo a Coverciano, in quei dieci giorni ci dedicheremo a preparare al meglio la partita”.

Inoltre, Gattuso ha ribadito l’orgoglio di rappresentare il Paese: “Non me ne pento, sono orgoglioso di rappresentare il mio Paese. Mi sento un privilegiato, un uomo molto fortunato. Ho la possibilità di allenare la Nazionale italiana e penso che milioni di persone si vorrebbero trovare al mio posto. Ho tanta responsabilità… spero di dare il massimo e di regalare con i miei ragazzi una gioia all’Italia intera”.