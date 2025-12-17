L'opinionista Luca Gramellini ha commentato a modo suo su Youtube l'indiscrezione che vorrebbe una parte dello spogliatoio della Juventus aver emarginato volontariamente Jonathan David.

Gramellini: 'Nel club c'è una talpa che gode nel far uscire notizie destabilizzanti come quella su David'

Negli scorsi giorni in casa Juventus si è sparsa una voce che vorrebbe una parte dello spogliatoio bianconero aver volutamente escluso Jonathan David dal gruppo storico che da tempo è presente alla Continassa. Una voce che - pur non confermata - ha inevitabilmente fatto discutere e di cui ha voluto parlare su Youtube anche l'opinionista Luca Gramellini: "In una squadra fatta da oltre 20 calciatori è impossibile che tutti vadano d'amore e d'accordo e questo tipo di problemi sono sempre esistiti.

La vera questione è un'altra: se vuoi avere una squadra forte, devi avere anche una società forte. Dico questo perché con un club strutturato alle spalle, certe notizie non verrebbero neanche fuori, ma rimarrebbero all'interno di quelle mura sacre che si chiamano spogliatoio. Invece alla Juventus evidentemente c'è una talpa, che gode nel far uscire notizie destabilizzanti".

Gramellini ha proseguito: "Se la Juventus avesse una società forte certe notizie non uscirebbero, cosi come certi post sui social non verrebbero neanche scritti. Perché sono tutte situazioni che dimostrano quanto debole sia il club bianconero. Ora non so se lo spogliatoio attualmente sia una polveriera ma chi ci ha messo la faccia sulla questione David non credo racconti il falso, anche perché rischierebbe la querela, e quindi personalmente sono inorridito nel leggere certe cose.

Quindi spero che a fine anno le mele marce della squadra vengano fatte fuori, chiunque esse siano. Perché non si può pensare di tornare a vincere se in un gruppo c'è gente che ha talmente tanto potere decisionale da poter cambiare il destino di un loro compagno di squadra".

L'opinionista ha concluso: "Di certo non sono sorpreso di apprendere determinati comportamenti. D'altronde quante volte leggiamo che lo spogliatoio si è messo contro un dirigente o contro un allenatore? E non sto parlando ovviamente solo della Juventus".

Juve, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Mandare via le mele marce subito'

Le parole di Gramellini hanno catturato l'attenzione del tifo bianconero sul web: "Mandare via subito le mele marce che spaccano lo spogliatoio.

Queste situazioni sono inaccettabili in una squadra come la Juve" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Parlare di giocatori di questo calibro come “zoccolo duro” o “vecchia guardia” già fa impressione. Se poi questi sottospecie di leader si comportano così è davvero disgustoso. Ma chi si credono di essere?".