Secondo quanto riferito dall'opinionista Luca Gramellini, la Juventus anziché sfruttare il 50% della proprietà del cartellino di Muharemovic per convincere l'Inter a cedergli Frattesi, dovrebbe riportare alla base il difensore sloveno attualmente al Sassuolo.

Juventus, Gramellini: 'Muharemovic? Anziché darlo via all'Inter per Frattesi penserei a trattenerlo'

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus ha detto: "In tanti mi hanno scritto "Fossi nella Juve andrei a riprendere Muharemovic".

Beh, secondo me il calciatore bosniaco fa parte di quelle situazioni nelle quali la Juve in passato era maestra. Ovvero andare a prendere giocatori che poi sarebbero diventati i futuri campioni o che avresti potuto utilizzare come pedine di scambio per arrivare ad altre tipologie di calciatori. Muharemovic dopo l'esperienza lontano da Torino sta dimostrando di essere un giocatore in grande crescita, sta facendo molto bene, su di lui sono finiti gli occhi di diverse club, anche della Premier. E' seguito dalla stessa Inter ed è un nome spendibile nell'eventuale ipotesi in cui Comolli veramente facesse l'operazione Frattesi. Io cosa ne penso? Considerato che è un centrale di sicuro avvenire, un giocatore che sta facendo molto bene al Sassuolo, è un giocatore di piede mancino quindi se fossi nella Juve, anziché darlo via, un pensierino a riprenderlo ce lo farei davvero".

Gramellini ha poi parlato di un altro nome particolarmente caldo in casa Juve, ma questa volta in uscita: "Continuano i rumors su Mattia Perin, giocatore che secondo me è fondamentale anche all'interno dello spogliatoio, in quanto rappresenta uno degli ultimi della vecchia guardia e soprattutto una validissima alternativa a Di Gregorio. Quindi, se fossi nella Juve prima di liberarmi di Perin ci penserei su 1000 volte. Soprattutto, se lo fai, ci deve essere una situazione di contro che possa garantire, quantomeno, le stesse garanzie. Inoltre il Genoa vorrebbe Perin senza dare nessun contributo, anche a me piacerebbe andare al ristorante senza pagare il conto ma so che non si può. Quindi con tutto che il portiere sta spingendo per andare via, se il Genoa lo vuole paghi".

Muharemovic, una crescita esponenziale sotto la guida di Grosso

Muharemovic, seguendo le parole di Gramellini, sta effettivamente vivendo una stagione di grande crescita con il Sassuolo. Nel club emiliano il classe 2003 è sceso in campo ben 14 volte su 17 incontri disputati, collezionando la bellezza di 1170 minuti ufficiali. Numeri che testimoniano come lo sloveno sia riuscito a soli 22 anni a prendersi un posto da titolare nella retroguardia di Fabio Grosso.