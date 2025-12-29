Beppe Iachini, che guidò la Fiorentina alla salvezza nella stagione 2019‑2020, ha espresso il suo sostegno all’attuale allenatore, Paolo Vanoli, augurandogli un sincero “in bocca al lupo” in un momento di grande responsabilità. Intervenuto a Radio Anch’io Sport, l’ex tecnico viola ha ribadito il suo legame con l’ambiente e non ha escluso la possibilità di tornare a dare una mano alla squadra, qualora venisse chiamato.

Sostegno a Vanoli e disponibilità

Iachini ha spiegato come, all’inizio della stagione, si pensasse che la Fiorentina potesse disputare un campionato diverso, ambendo alla parte sinistra della classifica.

“Quando succede questo, sale la pressione, i calciatori giocano con preoccupazione e con una tensione che poi si portano in campo”, ha osservato. Da qui, il suo augurio a Paolo Vanoli: “Ne ha bisogno in questo momento. Ci sono passato anch’io, per un allenatore sono momenti di grande responsabilità”.

Pur precisando che “in questo momento non ci sono stati veri e propri contatti”, Iachini ha aggiunto: “Non esiterei a dare una mano; in questa situazione, anche altri professionisti non rifiuterebbero. La Fiorentina è sempre una grande società, al di là del momento che sta vivendo”.

Il ricordo della salvezza del 2020

Iachini ha rievocato la stagione 2019‑2020, quando subentrò con la squadra vicina alla zona retrocessione e, malgrado le difficoltà legate al Covid e agli allenamenti individuali, riuscì a condurla al decimo posto, con una media di quasi due punti a partita.

“Una grande rincorsa che all’esterno sembrò quasi scontata. Invece, guardando quello che sta accadendo anche oggi, forse così scontata non era”.

Riguardo alla crisi attuale, ha sottolineato che la situazione psicologica è determinante: “Bisogna superare difficoltà inaspettate anche a livello psicologico. Il mio augurio è che la situazione possa rimettersi a posto. Ci sono i margini per poter risistemare. Serve una serie di risultati consecutivi per poter sbloccare la situazione e tornare a giocare con la giusta serenità. Ormai c’è consapevolezza della situazione. Ora non c’è più motivo di dover essere impauriti”.

Il ruolo di Paratici

Iachini ha speso parole di stima anche per Fabio Paratici, definendolo “un professionista che ha affrontato tante situazioni, sia molto positive, con vittorie importanti, sia quelle da rimettere in sesto. È una persona molto competente; se dovesse arrivare, sicuramente cercherà di dare una grande mano alla società e alla squadra”.