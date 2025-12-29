Il mercato invernale inizia a scaldarsi e dall’Inghilterra rimbalza una voce destinata a far discutere. Secondo le ultime indiscrezioni, il Manchester City sarebbe pronto a valutare la cessione di Nathan Aké già a gennaio, aprendo scenari interessanti anche per la Serie A, dove Milan e Juventus osservano con attenzione l’evolversi della situazione.

Calciomercato, il City pensa alla cessione di Aké, Juventus e Milan si mettono sulle sue tracce

Secondo le ultime indiscrezioni emerse sul profilo X del giornalista turco Ekrem Konur, il Manchester City avrebbe sorprendentemente aperto alla cessione a titolo definitivo di Nathan Aké già nella finestra di mercato di gennaio.

Il difensore olandese classe 1995, sotto contratto con i Citizens fino al 2027, non rientrerebbe più tra gli intoccabili di Pep Guardiola, che si sarebbe detto disposto a valutarne l’addio a fronte di un’offerta compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una notizia che ha immediatamente acceso l’interesse di diversi club europei e che, sempre secondo Konur, avrebbe trovato terreno fertile soprattutto in Serie A: Milan e Juventus avrebbero infatti manifestato apprezzamento per il profilo dell’ex Bournemouth, entrambe alla ricerca di un difensore centrale affidabile e di esperienza internazionale per rinforzare i rispettivi reparti arretrati nelle prossime sessioni di mercato. Certo, per le due società italiane il prezzo stanziato dal City per Aké potrebbe rappresentare un ostacolo, soprattutto se si considera le disponibilità economiche ridotte dei club per gennaio.

Tuttavia, la questione potrebbe essere aggirata impostando una trattativa con il prestito ed eventuale diritto o obbligo di riscatto da pagare il successivo giugno.

Aké, qualità per impostare dal basso e tanta esperienza unita a intelligenza tattica

Dal punto di vista tecnico e fisico, Nathan Aké rappresenta un difensore moderno e polivalente. Centrale di ruolo, può essere impiegato con efficacia anche come terzino sinistro in una linea a quattro o come braccetto in una difesa a tre, grazie a una buona intelligenza tattica e a una notevole disciplina difensiva. Alto 180 cm, non eccelle per stazza ma compensa con un’ottima elevazione, tempi di anticipo precisi e una spiccata capacità di lettura delle situazioni di gioco.

Mancino naturale, Aké è apprezzato anche per la qualità nell’impostazione dal basso, caratteristica fondamentale nei sistemi di gioco contemporanei, e per la freddezza nella gestione del pallone sotto pressione. Un profilo completo, abituato ai massimi livelli della Premier League e alle competizioni europee, che potrebbe rappresentare un innesto di valore immediato per chi deciderà di puntare su di lui.