Il Milan continua a seguire con attenzione la situazione di Dusan Vlahovic, attaccante in scadenza di contratto con la Juventus al termine della stagione, e mantiene rapporti attivi con il suo agente in vista della prossima estate.

La situazione secondo Pedullà

Alfredo Pedullà ha aggiornato la situazione sul mercato rossonero, ricordando che già lo scorso settembre, pochi giorni dopo la chiusura della sessione estiva, era emersa la possibilità che la vicenda tra Vlahovic e il Milan potesse riprendere nei mesi successivi. “La partita è ancora aperta”, ha sintetizzato il giornalista.

Pedullà ha inoltre evidenziato che il Milan sta valutando l’acquisto di un attaccante a basso costo (come Fullkrug) per programmare un grande colpo in estate, citando proprio Vlahovic. Ha aggiunto che non è un caso che il club stia chiudendo un’operazione per Andrej Kostic, attaccante del 2007 assistito dallo stesso agente di Vlahovic, Ristic.

Pedullà ha concluso osservando che “Dusan deve guarire da un infortunio serio e poi pensare al suo futuro, ma non ci sono dubbi sul fatto che il Milan sia una soluzione da seguire in vista della prossima estate”.

Contesto e prospettive

La Juventus è al momento la squadra di appartenenza di Vlahovic, ma la scadenza del contratto e l’infortunio del giocatore aprono scenari di mercato interessanti.

Il Milan, pur non avendo ancora avviato una trattativa formale, sembra intenzionato a monitorare attentamente la situazione e a mantenere un canale aperto con l’entourage del centravanti serbo.

Approfondimento

Secondo fonti indipendenti, il Milan ha mantenuto un interesse costante per Vlahovic durante l’estate, con Max Allegri che lo considera una priorità per l’attacco. Le trattative sarebbero ancora in corso, con il club pronto a presentare un’offerta al giocatore e al suo entourage, anche se la Juventus resta un interlocutore difficile da convincere sul piano economico.