Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha ribadito, durante il World Sport Summit a Dubai, la volontà di rendere il calcio più offensivo modificando la regola del fuorigioco. In futuro, l’attaccante sarà considerato in fuorigioco solo se completamente davanti al difensore, e non più in linea con esso.

Infantino ha ricordato come “anni fa abbiamo introdotto il Var per rendere il calcio più equo, per dare all’arbitro l’opportunità di correggere un errore che milioni e milioni di persone a casa o persino allo stadio avrebbero potuto vedere”. Ha poi aggiunto che la Fifa sta “migliorando sempre di più il Var con una tecnologia sempre più avanzata per aiutare gli arbitri a prendere la decisione giusta”.

Verso un gioco più offensivo

Il presidente Fifa ha sottolineato che la sua organizzazione è impegnata a “esaminare le regole, chiedendoci come possiamo rendere il gioco più offensivo, più attraente”. In questo contesto, è tornata l’idea di cambiare la regola del fuorigioco: “Consideriamo la regola del fuorigioco, che si è evoluta nel corso degli anni, imponendo all’attaccante di posizionarsi dietro il difensore, in linea con il difensore: forse in futuro sarà davanti per essere in fuorigioco”. L’idea è dunque di definire il fuorigioco solo quando l’attaccante è completamente avanti al difensore.

Meno interruzioni per un gioco più fluido

Infantino ha inoltre annunciato che la Fifa sta valutando misure per contrastare le perdite di tempo: “È importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo”.

La proposta della “luce” tra i corpi

Il concetto di “luce” tra attaccante e difensore, ovvero la necessità di uno spazio visibile per considerare il fuorigioco, è stato proposto in passato da Arsène Wenger, responsabile dello sviluppo globale del calcio alla Fifa. L’idea è di superare la regola attuale, che considera fuorigioco anche una minima parte del corpo dell’attaccante oltre il difensore, introducendo invece una separazione netta tra i due corpi. Questa proposta è stata discussa anche dall’Ifab.

In sintesi, la Fifa sembra orientata a un’evoluzione della regola del fuorigioco che favorisca il gioco offensivo e riduca le controversie, in linea con le tendenze emerse negli ultimi anni.