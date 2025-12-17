La Juventus guarda alla prossima estate con grande attenzione, non solo sul piano tecnico ma soprattutto su quello finanziario. In ballo, infatti, ci sono circa 50 milioni di euro legati a due operazioni che potrebbero incidere in maniera significativa sui conti del club bianconero: Nico Gonzalez e Douglas Luiz.

Juve, Fabrizio Romano su Nico Gonzalez: 'L'Atletico e Simeone sono molto contenti'

A fare il punto della situazione è stato Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di calciomercato internazionale, nel suo ultimo video pubblicato su YouTube.

Parole chiare, che fotografano uno scenario nel quale la Juventus attende sviluppi fondamentali più per il bilancio che per il campo. “Per la Juventus restano in piedi due discorsi che sono centrali, molto più importanti da un punto di vista più finanziario che tecnico per la Juventus”, ha spiegato Romano, entrando subito nel merito delle due trattative. Il primo dossier riguarda Nico Gonzalez, attualmente all’Atletico Madrid. “La situazione presenze è molto chiara. Ne servono altre 10 da almeno 45 minuti all’Atletico Madrid per riscattare obbligatoriamente Nico Gonzalez e far sì che scatti il pacchetto complessivo da 32 milioni totali nelle casse della Juve”, ha sottolineato Romano.

Un’operazione che, dal punto di vista bianconero, avrebbe un peso specifico rilevante, soprattutto considerando che la scorsa estate Nico Gonzalez era stato proposto a più club senza successo.

Oggi, invece, lo scenario è cambiato.

“Posso dirvi che l’Atletico è molto contento del giocatore, che il Cholo Simeone ne apprezza molto le qualità, l’atteggiamento, la garra”, ha aggiunto Romano, pur ricordando come le valutazioni economiche e il raggiungimento delle presenze restino determinanti.

Juve, Douglas Luiz situazione più complessa

Il secondo fronte è quello legato a Douglas Luiz, in forza al Nottingham Forest. Qui la cifra potenziale si aggira intorno ai 28 milioni di euro, ai quali va sommata una parte fissa già versata, portando il totale complessivo, sommato a Nico Gonzalez, vicino alla soglia dei 50 milioni. La situazione, però, è più complessa: “Per Douglas servono ancora 15 presenze totali da almeno 45 minuti per il riscatto obbligatorio”, ha spiegato Romano.

"Al momento, le condizioni non sono ancora maturate. Il cambio in panchina, con l’arrivo di Sean Dyche, ha ridotto lo spazio per il centrocampista brasiliano, condizionato anche da alcuni problemi fisici" ha precisato il giornalista.

Nonostante questo, in casa Juventus la speranza resta viva. La linea del club è chiara: entrambi i giocatori rappresentano capitoli chiusi.

“Con il massimo rispetto, sia Douglas Luiz che Nico Gonzalez sono due giocatori che appartengono al passato. La Juventus ritiene queste due finestre chiuse ad oggi”, ha concluso Romano, sottolineando come l’obiettivo sia quello di incassare e reinvestire.