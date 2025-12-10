Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha parlato a Radio BiancoNera e, parlando della Juventus, ha sottolineato come la formazione guidata da Luciano Spalletti, a questo punto del campionato, abbia ben 10 punti in meno rispetto a quella che 2 anni fa era allenata da Massimiliano Allegri.

Il giornalista Gianni Balzarini è stato ospite ai microfoni della trasmissione Il BiancoNero e, parlando della Juventus di Luciano Spalletti, ha detto: "Questa squadra ha tre punti in meno dell'anno scorso con Motta e 10 punti in meno di due anni fa con Allegri.

Esatto, perché poi gira e rigira, guarda caso si va sempre a finire lì, al signor Max Allegri che diventa il punto di riferimento. Però, voglio dire, se i nuovi acquisti non hanno funzionato o non sono stati impiegati nella Juve o da Spalletti, uno comincia a farsi domande. Evidentemente non ti danno quel tipo di garanzie. Il tecnico, dopo la partita col Napoli, dice: "Sì, ma io ho sostituito Yildiz con uno da 45 milioni" si, ma attualmente Openda più che quella cifra vale 4 milioni e mezzo e quindi bisognerebbe togliere uno zero alla sua valutazione. Quindi, voglio dire, è stato un acquisto sbagliato? Per il momento sì. David è stato un acquisto sbagliato? Per il momento sì. È inutile girarci attorno.

Poi, mi tengo quella percentuale di positività e voglio pensare che crescano, però se non li fai giocare, come fanno a crescere?".

Balzarini, tornando sul tema Allegri ha aggiunto: "Si era scelto di tagliare con lui perché non c'era più la società con la quale il toscano si identificava. Non era stato possibile l'anno prima perché veniva a costare troppo di buona uscita, l'anno dopo c'è stata la questione della Coppa Italia e quant'altro. Sono riusciti a trovare un accordo e si sono liberati di Allegri. Ma è come se si fossero liberati di un peso, anche a sentire alcuni tifosi che, immagino, si risentiranno del paragone che ho fatto. Però questi sono i dati di fatto. Perché l'ultima conquista in casa Juve l'ha fatta Allegri con la Coppa Italia.

L'unico in grado di lottare per lo scudetto è stato Allegri, anche nell'anno della penalizzazione quando stava combattendo per lo scudetto con l'Inter. Può piacere, può non piacere, poi però guardi i fatti e ti accorgi che i numeri parlano per il toscano, anche ora che è tornato al Milan".

Allegri, un allenatore che venne respinto da una parte della piazza

Seguendo le parole di Balzarini si può constatare come Allegri venisse effettivamente visto da una grossa fetta del pubblico bianconero come il male endemico da estirpare dalla Juventus. Quell'allenatore che, con il suo gioco non propositivo, tarpava le ali a calciatori come Vlahovic, attaccante che poi si è dimostrato essere poco continuo sotto porta anche con tutte le successive gestioni.