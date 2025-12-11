Nelle scorse ore il giornalista Carlo Nesti ha commentato la gara giocata e vinta dalla Juventus per 2-0 contro il Pafos in Champions League, rimarcando soprattutto il primo tempo giocato in maniera discutibile dai bianconeri.

Nesti perplesso: 'Il primo tempo dei bianconeri un film giallo alla Psycho'

Il giornalista Carlo Nesti ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando del match vinto dalla Juventus in Champions League nella serata di ieri "Più che Juve-Pafos, bisognerebbe chiamarla Juve-Pathos, soprattutto alla luce del primo tempo.

I 45 minuti iniziali che sono un giallo in formato Psycho, il celebre film di Alfred Hitchcock del 1960. Perché dico questo? Perché i giocatori sono letteralmente terrorizzati, litigano addirittura fra loro, i tifosi legittimamente fischiano e Spalletti in panchina con uno sguardo luciferino sembra bucare, perforare ad uno ad uno i ragazzi. Mamma mia che clima. Che cosa succede in effetti in questo primo tempo? Succede che la Juve all'inizio e alla fine sfiora il gol con Yildiz e con un errore di David. Però in mezzo è festa cipriota. La squadra avversaria è raccolta, tiene il pallone soltanto per il 30%, però realizza sei nitide occasioni da gol, colpendo un palo"

Ancora Nesti prosegue: "Lo possiamo chiamare anche calcio all'italiana, ma aggiornato in chiave veramente organizzata e moderna.

Finalmente nel secondo tempo semaforo verde. E pensate com'è il destino. Spalletti a Napoli nel primo tempo aveva giocato senza punte. Qui invece fra il quindicesimo e il trentesimo cambia registro e passa dal 3-5-2 al 4-2-4 con quattro attaccanti. È come se puntasse sullo zero alla roulette ma l'azzardo paga. Il calcio è così, a volte succede perché vanno in gol i bianconeri due volte, McKennie su assist di Cambiaso e David su assist del magnifico Yildiz".

Infine il giornalista ha sottolineato: "La Juve sale al 17º posto in classifica, ciò rappresenta un'opzione, ma non diciamolo troppo in fretta, sui play-off. Io credo che comunque la strada del progresso sia ancora molto lunga, in particolare in campionato.

È una Juventus che deve tirare 25 volte verso la porta avversaria per centrare cinque volte lo specchio della porta, comunque con due gol. A me continua a sembrare un mosaico con le tessere che non combaciano fra loro e lo penso dall'anno scorso. Spero tanto di sbagliarmi".

Juve, i tifosi rispondono a Nesti: 'Togliendo Locatelli la squadra si è sbloccata'

Le parole di Nesti hanno catalizzato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus sul web: "Passando alla difesa a quattro e togliendo Locatelli la Juve si è sbloccata. Locatelli è un giocatore lento di testa e di gamba, perde tempi di gioco e si fa recuperare con grande facilità", scrive un utente di Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Non si sbaglia, è una società e di conseguenza una squadra, alla deriva".