Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Marcello Chirico, l’anno prossimo Luciano Spalletti siederà sulla panchina della Juventus anche se il club bianconero non dovesse piazzarsi tra le prime quattro e quindi mancare l’accesso alla Champions League.

Juventus, Chirico non ha dubbi: 'Anche senza Champions Spalletti sarà l’allenatore del prossimo anno'

"Anche se la Juve non dovesse arrivare tra le prime quattro, e quindi rimanere senza la Champions, Spalletti sarà l'allenatore anche nel prossimo anno": questo è uno dei concetti chiave espressi da Marcello Chirico nel suo ultimo video su YouTube.

Il giornalista ha proseguito: "Dico questo perché non è che si può continuare come abbiamo fatto nei precedenti mesi. Cioè, io capisco che tanti juventini siano insoddisfatti, lo sono anch'io, però bisogna fare un punto e a capo definitivo e andare avanti con un progetto, con un'idea, con un allenatore e proseguire con lui. Il tecnico, che in conferenza stampa ha detto chiaramente: 'I risultati si ottengono, ma è la qualità dei giocatori che ti fa vincere le gare'. Tu quindi puoi avere le più belle idee del mondo, ma se poi quelli che te le mettono in pratica non sono in grado, beh è chiaro che il processo verrà rallentato e che la vittoria tarderà sempre ad arrivare. Cioè è un messaggio mandato anche a Elkann e alla dirigenza, del tipo 'quest'estate compratemi i giocatori'".

Chirico ha proseguito: "Poi, chiaramente, Spalletti ha parlato bene di tutti quelli che ci sono, ha detto che Koopmeiners è estroso, elegante, geniale. Un giocatore a cui si vuole bene. Personalmente ritengo che anche se nelle ultime partite non stia facendo male in questo nuovo ruolo che gli ha ritagliato, lo sta sempre più portando nella sua posizione. Spero di rivederlo nuovamente com'era nell'Atalanta, cioè un giocatore che dalla trequarti in avanti poi faceva la differenza. I suoi inserimenti, i suoi tiri, i suoi gol, quello era il Koopmeiners che mi piaceva e penso che quel giocatore si aspettavano alla Juve".

Il giornalista ha concluso: "Spalletti ha sottolineato il fatto che la squadra poco per volta stia assimilando i nuovi concetti ed è disponibile a fare cose nuove.

Chiaro, però, che la difesa a quattro la farà soltanto quando rientra Bremer. Poi ha anche detto che gli piace McKennie, che sta andando in scadenza: è un giocatore che a lui piace moltissimo, dice che è un centrocampista coraggioso e soprattutto uno disponibile sempre a fare tutto e a farlo bene. Quindi presumo che si cercherà di convincere l'americano a restare".

Spalletti, un contratto per rimettersi in gioco

Seguendo le parole di Chirico, Spalletti potrebbe effettivamente restare alla guida della Juventus anche senza centrare la qualificazione alla Champions. Nel suo accordo con la vecchia signora, il club si sarebbe tenuto libero di confermarlo o meno a prescindere dai risultati sportivi ottenuti.

Certo è che arrivare quinti o peggio, significherebbe per la Juventus aver vissuto una stagione assolutamente anonima, il che cozzerebbe con il pedigree di un allenatore abituato a centrare gli obiettivi.