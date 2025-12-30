Secondo quanto riferito su Youtube dall'opinionista Luca Gramellini, il ritorno alla Juventus di Federico Chiesa sarebbe un tema poco credibile. Questo perché la società piemontese avrebbe dei paletti finanziari da rispettare e vorrebbe concentrare i propri sforzi economici per convincere Kenan Yildiz a rinnovare.

Juventus, Gramellini scettico: 'Chiesa torna? Una voce che tenderei obiettivamente ad escludere categoricamente'

L'opinionista Luca Gramellini ha parlato su Youtube dell'indiscrezione del giorno, il possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus: "Oggi l'esterno del Liverpool è stato accostato alla vecchia signora ma in tal senso non ho assolutamente nessun tipo di conferma, anzi tenderei obiettivamente ad escluderlo categoricamente.

La Juve deve contenere il monte ingaggi e sta lavorando per fare di tutto e di più per accontentare Kenan Yildiz. La società è concentrata nelle proprie spese li e quindi investimenti folli non intende farli perché non è nella condizioni e perché le risorse vuole destinarle veramente in modo mirato. Quindi pensare ad un ipotetico ritorno di Federico Chiesa, anche solo in prestito, io tenderei a escluderlo"

Gramellini ha poi rilanciato con un paio di indiscrezioni provenienti dalle sue fonti: "Il nome di Daniel Maldini invece è un profilo che va seguito. Perché è un pallino di Ottolini, che non è ancora stato annunciato in via ufficiale ma che ha già firmato l'accordo con la Juventus per esserne il nuovo direttore sportivo.

Occhio all'altro nome che è quello di Adrian Bernabé: essendo la Juve, anche su indicazioni di Spalletti, alla ricerca di un regista, quello dello spagnolo è un profilo che dobbiamo tenere in considerazione. Ha un costo accessibile, credo che la sua quotazione si aggiri intorno ai 15-20 milioni di euro e i rapporti con il Parma sono ottimi. Il giocatore piace molto, Comolli ne è anche lui un estimatore, quindi è un nome che per caratteristiche lo vanno a rendere appetibile per i bianconeri. È una situazione che si potrebbe anche sviluppare, perché parliamo di un classe 2001, ha il contratto in scadenza nel giugno 2027, guadagna chiaramente una cifra assolutamente nei parametri del club piemontese ed è quel giocatore estroso, di qualità, da piazzare lì in mezzo per fare felice Spalletti".

Chiesa, un nome spendibile per Roma e Napoli

Se Chiesa, stando alle parole di Gramellini, non può essere un nome spendibile per la Juventus, discorso diverso va fatto per Napoli e Roma. Entrambe le società dovrebbero intervenire nel mercato di gennaio per acquisire un esterno di sinistra ed entrambi i club seguirebbero l'ala del Liverpool da mesi.