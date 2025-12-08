Nelle scorse ore lo speaker Edoardo Mecca ha scritto un messaggio su X nel quale contrasta le tante accuse mosse da media e tifosi bianconeri nei confronti di Luciano Spalletti, tecnico della Juventus dopo la sconfitta contro il Napoli. Un tema toccato anche dal giornalista Francesco Oppini.

Mecca difende Spalletti: 'Leggo che qualcuno lo vuole già esonerare ma gli interpreti in campo sono gli stessi da mesi'

La sconfitta subita dalla Juventus per 2-1 a Napoli è stata una doccia fredda per molti tifosi della vecchia signora, che nelle scorse ore oltre a prendersela con i calciatori hanno cominciato a puntare il dito su Luciano Spalletti.

Le critiche, fioccate soprattutto per le scelte iniziali del toscano e per la decisione di togliere anzitempo dal campo Yildiz, hanno però spinto il lo speaker radiofonico Edoardo Mecca a scendere in campo a fianco del toscano: "Ho già letto che è tutta colpa dell’allenatore, che va esonerato e che a giugno si deve cambiare Spalletti. Spoiler: la Juve potrà anche sostituire 800 allenatori ogni sei mesi, ma con questi interpreti cambierà nulla. Sbagliano passaggi elementari a un metro e regalano costantemente palla agli avversari. Prima dell’allenatore, serve una dirigenza che capisca di pallone e mandare via un bel po’ di calciatori che nella Juventus non possono giocare".

Mecca ha proseguito nella sua disamina sottolineando: "Ragazzi miei, possiamo cercare di incolpare uno, l’altro o l’altro ancora ma la Juventus ad oggi non esiste più.

Bisogna cercare di ricostruire ma qui mancano proprio le basi. Che amarezza".

Infine, lo stesso speaker ha ammesso: "L’unico giocatore forte che abbiamo è Yildiz. A meno che non chieda lui il cambio, non va mai sostituito".

Juve, Oppini: 'Quando si vede la luce puntualmente succede qualcosa di negativo'

Della prestazione fornita dalla Juventus contro il Napoli e di alcune scelte fatte da Spalletti ha scritto su X anche il giornalista e tifoso bianconero Francesco Oppini: "Quando inizi a vedere qualche spiraglio di luce, puntualmente succede qualcosa, con Spalletti su tutti che questa sera merita di essere discusso per scelte sbagliate prima e dopo: se togli il migliore in campo nel tuo momento migliore, non aiuti la squadra, anzi".

Le parole di Oppini hanno acceso il dibattito fra i suoi followers: "La luce? Per le vittorie contro i pescatori norvegesi (con un rigore enorme negato loro alla fine), col Cagliari giocando male e con la succursale Udinese? Ma ci credi in quello che dici?", scrive critico un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Sbagliata la scelta della squadra inizialmente, non puoi permetterti di stravolgere e fare esperimenti proprio a Napoli. Poi togliere Yildiz è stata una scelta folle, non mettere inizialmente una punta ennesimo errore. In discussione tutti ma in primis l’allenatore".