Nelle scorse ore lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X dicendosi incredulo rispetto a quei tifosi della Juventus che hanno mosso critiche sui social nei confronti di Kenan Yildiz. Mecca ha poi detto la sua sulla gara vinta dal club bianconero in Champions contro il Pafos.

Mecca: 'Criticato dai social, Yildiz è l'unico calciatore di livello che predica nel deserto di questo club'

I tifosi della Juventus sono stati abituati molto bene dal loro club e per questo, anche quando la squadra vince, tanti di loro trovano l'occasione per criticare allenatore e calciatori.

Lo sa bene Edoardo Mecca, noto speaker radiofonico avvezzo a interagire sui social, che nelle scorse ore è sceso dialetticamente in campo per difendere Kenan Yildiz da qualche attacco di troppo subito dal turco. "Su questo social viene criticato Yildiz da molti dei suoi stessi tifosi. È l’unico giocatore di livello davvero differente che la Juventus abbia in rosa e predica costantemente in un deserto perché intorno a lui c’è il nulla o poco altro. Ha 20 anni ma è giocatore vero, da grandissima squadra. Andrebbe coccolato, preservato e possibilmente accontentato".

Mecca, riferendosi poi al 2-0 rifilato dalla Juve al Pafos in Champions League, ha poi scritto. "La Juve ribalta nel secondo tempo un primo tempo osceno, pieno di errori.

Stasera però era troppo troppo troppo importante vincere. Decisivi Yildiz e Conceicao. Tre punti d’oro".

Lo speaker ha poi concluso sottolineando: "I miei complimenti e una menzione speciale a Pierre Kalulu: ha giocato in silenzio anche in ruoli non suoi, prendendosi anche severe critiche per colpe non sue e fino ad oggi ha retto una difesa a dir poco imbarazzante. Troppo sottovalutato ma è un elemento che vorrei sempre".

Juve, i tifosi rispondono a Yildiz: 'In un contesto di mediocrità Yildiz sembra ancora più forte'

Le parole dello speaker su Yildiz hanno acceso la discussione sul web: "Personalmente ho sempre solo storto il naso dinanzi agli eccessi di "magnificat" e ai soliti paragoni inutili e soprattutto dannosi (per lui).

È molto forte, e in un contesto come la mediocre Juve attuale lo sembra ancora di più, e la buona notizia è che ha ancora margine" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Nessuno va coccolato, ha passato due mesi a non creare nulla ed è il più forte per distacco di tutta la rosa. Trovare continuità è fondamentale per crescere e adesso la sta trovando e sta incidendo come deve fare anche a 20 anni".

Infine un tifoso sottolinea: "Col Pafos più volte anche lui si è accorto di non avere qualcuno di qualità per fare scambi o giocate… forse l’unico è il nostro numero 7".