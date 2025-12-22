Secondo quanto scritto su X dallo speaker radiofonico Edoardo Mecca, la prima cosa che dovrebbe fare la Juventus nel mercato invernale di gennaio non sarebbe quella di acquistare un calciatore bensì rinnovare il contratto di Luciano Spalletti, allenatore arrivato lo scorso novembre a Torino per risollevare una squadra in crisi.

Juventus, Mecca è certo: 'La prima cosa che deve fare il club bianconero è quella di rinnovare il contratto a Spalletti'

Il mercato invernale di gennaio si avvicina e per molti tifosi della Juventus, la prima cosa che dovrà fare l'amministratore delegato dei bianconeri Damien Comolli sarà acquistare un centrocampista di qualità che possa aiutare la squadra.

Per lo speaker radiofonico Edoardo Mecca, invece, il club bianconero dovrebbe avere un'altra priorità nel prossimo mese, quella di prolungare il contratto del suo attuale allenatore: "La prima cosa che la Juve dovrà fare a gennaio sarà blindare Luciano Spalletti. In seguito, potrà ragionare su come costruirgli una squadra su misura, secondo le sue indicazioni. Basta cavolate, quella dovrà essere la strada necessaria". Questo il pensiero scritto su X da Mecca che, in un secondo messaggio pubblicato sempre sul proprio account, ha aggiunto: "Per me è da rinnovare a prescindere dai risultati. Ha preso in corsa una squadra con giocatori nemmeno scelti da lui".

Juventus, una situazione tutta da decifrare per Spalletti

Mecca spinge per il rinnovo di Luciano Spalletti perché il toscano è legato da un contratto che scadrà con la Juventus fra appena 6 mesi. Il tecnico di Certaldo dovrebbe essere poi confermato qualora la squadra si qualificasse almeno alla prossima Champions League. Giova ricordare però, come la società si sia riservata la possibilità di prolungare il contratto a Spalletti, a prescindere.

Juve, i tifosi rispondono a Mecca: 'Ma perché dobbiamo sempre esagerare?'

Le parole di Mecca hanno acceso il dibattito sul web fra i suoi followers: "Ma perché dobbiamo sempre esagerare cosi? Siete tutti in grado di dire: "non evochiamo troppo presto lo scudetto" anche se Spalletti ha detto di crederci fino al possibile, ma appena si gioca bene ecco che ve ne uscite con "blindiamo Luciano" scrive un utente su X.

Un altro aggiunge: "Io invece direi di aspettare la fine del torneo e vedere come va...ok due vittorie importanti ma la strada è ancora lunga per dire che questa squadra è guarita. Altrimenti ci ritroviamo ad aver un altro allenatore a libro paga...".

Infine un tifoso sottolinea: "La prima cosa che deve fare la Juve a gennaio è prendere un centrocampista forte, un terzino sinistro forte e un difensore centrale da affiancare a Bremer, con l'allenatore ci si parla a fine stagione in base ai risultati raggiunti".