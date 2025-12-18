Secondo quanto riferito ai microfoni di Juventibus dal giornalista Luca Momblano, la pista che porterebbe la Juventus a volere Michel Platini come nuovo presidente sarebbe ancora percorribile. Il francese, stando alle parole di Momblano, dovrebbe essere però convinto con un lavoro certosino fatto dai dirigenti bianconeri nei prossimi mesi.

Momblano: 'Col giusto lavoro ai fianchi Platini può essere ancora una pista praticabile per la presidenza'

Il giornalista Luca Momblano ha parlato come di consueto ai microfoni di Juventibus e riferendosi alla figura di Michel Platini, ha detto quanto segue: "A luglio avevo già parlato di un contatto fra la Juventus e Platini, con il francese che però non si era detto disponibile a ricoprire una carica istituzionale del club.

Secondo me però, con un giusto lavoro ai fianchi, l'ex calciatore può essere ancora una pista praticabile. Platini si sta un po' prestando a interpretazioni con certe dichiarazioni e sta anche un po' annusando la Juventus da lontano. Certamente non parliamo di una persona banale e neanche di uno che prende la carica di presidente della società piemontese e poi si viene a fare solo le foto con i calciatori. Ovviamente questo non vuol dire neanche che il transalpino vorrebbe potere decisionale totale, perché sa benissimo che il calcio moderno non prevede più cose simili. La Juve è una macchina operativa guidata da tanti professionisti e lui lo sa bene, quindi a mio avviso Platini sta cercando di capire dentro se stesso, se vuole quel ruolo".

Momblano ha proseguito:" D'altronde la Juventus in quella posizione della società non si sta muovendo, perché c'è teoricamente ancora Ferrero ma è a interim. Per questo sono convinto che alcuni dirigenti bianconeri possano ancora tornare alla carica per convincere Platini e non deve essere un discorso legato per forza al presente ma anche al futuro prossimo. Il francese nel frattempo sta testando se stesso su Torino, sulla squadra e forse si sta anche domandando se sia ancora in grado di ricoprire un ruolo del genere o se una carica istituzionale nella società bianconera gli possa dare degli stimoli".

Platini come Del Piero: due figure che il popolo bianconero vorrebbero di nuovo vedere in società

Le parole di Momblano nei confronti di Platini e della possibilità di rivedere il francese all'interno dell'organigramma Juve, potrebbero far felici tantissimi supporter bianconeri. L'ex calciatore transalpino, cosi come Del Piero, rappresenta ancora tutt'oggi una figura leggendaria per i colori del club e per il suo tifo. Ecco perché riportarlo alla Continassa, permetterebbe all'attuale proprietà di riguadagnare punti agli occhi di tanti tifosi.