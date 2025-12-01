Nell'ultimo intervento ai microfoni di Juventibus, il giornalista Luca Momblano ha evidenziato come il minutaggio dell'esterno bianconero Edon Zhegrova stenti a crescere, probabilmente per uno stato fisico non ottimale del talento kosovaro.

Momblano: 'Zhegrova? Siamo a dicembre eppure il suo minutaggio non sale'

Il giornalista Luca Momblano ha parlato ai microfoni di Juventibus e fra gli argomento trattati c'è stato spazio per la situazione inerente Edon Zhegrova: "Sto lavorando su una ricostruzione inerente il kosovaro, perché Spalletti in conferenza stampa fa capire che la situazione attuale dell'ex Lille non gli permette di scendere in campo e questo non per le caratteristiche tecniche del ragazzo.

Anzi, l'allenatore toscano sarebbe veramente felice di poter lavorare con il classe '99, ma attualmente non ci sono le condizioni per vederlo in campo neanche 60 minuti nelle prossime settimane. Tant'è che Spalletti, mettendo le mani avanti, ha detto di volerlo impiegare come arma segreta dalla panchina. Quindi questo mi spinge di fare un'elaborazione in più per capire quale sia il reale quadro di Zhegrova, che ricordo l'ultima volta aver giocato con la Juventus a dicembre. Parliamo comunque di un calciatore che a luglio, quando venne accostato alla Juve, si allenava a parte con il Lille. Quindi non è che Comolli ha comprato un elemento reduce da un intervento chirurgico, ma un attaccante che era magari indietro di condizione e da attenzionare in quanto delicato.

Ora però siamo a dicembre, eppure il suo minutaggio non sale".

Momblano ha proseguito uscendo dal tema Zhegrova e concentrandosi sulle parole di Spalletti dette nella conferenza stampa pre-Udinese: "Il toscano ha dato due risposte nette, quella su Koopmeiners, facendo capire che l'olandese tornerà a giocare a centrocampo quando in difesa verranno recuperati certi elementi e l'altra sui portieri. Dalle risposte che ha dato il tecnico, posso affermare che Di Gregorio giocherà in coppa Italia ma non metterei la mano sul fuoco che sarà titolare contro il Napoli in campionato. Credo che stia cercando di stimolare entrambi i portieri".

Il giornalista ha concluso il suo intervento rivelando: "So che nel primo tempo di Bodo negli spogliatoi è sceso uno Spalletti diverso, che i calciatori non avevano ancora visto.

Nessuno si è risentito di questo, anche perché poi l'unico ad essere rimasto in panchina nel secondo tempo è stato Adzic".

Juve, i tifosi rispondono a Momblano: 'Zhegrova non gioca 90 minuti ma neanche 9'

Le parole di Momblano hanno acceso la discussione sul web: "Non capisco perché non giochi Zhegrova, sicuro salta l'uomo come Conceicao ed è più tecnico, imposta meglio per la squadra. E ora in attacco siamo in mano a due che non hanno né la forza né il coraggio di tirare mai in porta", scrive duramente un utente di fede bianconera su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Zhegrova non ha i 90 minuti ma ultimamente non ne gioca nemmeno 9".