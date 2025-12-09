Il giornalista Mirko Nicolino ha parlato sul canale Youtube di Claudio Zuliani e parlando dei nomi accostati alla Juventus per gennaio ha detto: "Sergio Ramos? Non mi risulta niente su di lui ma la Juventus sta giocando con un difensore come Kelly, che giocava nella Serie B inglese ed è stato scaricato dal Newcastle. A questo punto un Sergio Ramos, un Thiago Silva guardando alla difesa, un Modric per il centrocampo e un Salah per l'attacco sarebbero oro colato. Il nome dell'egiziano non lo faccio a caso e a chi mi risponde che prende troppo di ingaggio, dico che il calciatore ex Roma non avrebbe problemi a tagliarsi l'ingaggio.

Anzi aggiungo di più: la Juventus aveva già fatto un sondaggio con Salah quando il Liverpool non era tanto convinto di rinnovargli il contratto. Poi la cosa è naufragata perché alla Continassa hanno deciso che il profilo del classe '92 non era idoneo al progetto che stavano pensando. Secondo me all'epoca fu commesso un grave errore e ora la Juve farebbe bene a pensarci all'egiziano, perché Salah si può prendere sia a gennaio che a giugno, quando sarà a un solo anno dalla scadenza del suo contratto con i Reds e quindi lo potrà acquisire a condizioni favorevoli".

Nicolino: 'Andrei di corsa a prendere Lewandowski per il dopo Vlahovic'

Nicolino ha proseguito: "Fossi nella Juventus per sostituire Vlahovic andrei a prendermi di corsa Lewandowski, perché i precedenti come Giroud e Ibra, ci hanno fatto capire che in Italia certi tipi di giocatori funzionano e anche alla grande.

Quindi basta prendere solo questi ventitreenni e strapagarli, perché crei un'accozzaglia di gente e ottieni sempre gli stessi risultati".

Infine il giornalista: "La Juventus non ha un centrocampo di qualità e quindi la priorità resta quella. Il preferito in assoluto di Spalletti è Lobotka, che ha già detto di voler lasciare il Napoli ma a giugno e non a metà stagione. Su questo il suo agente è stato chiaro, ma l'identikit del calciatore ricercato ormai mi sembra chiaro. Non a caso la scorsa estate il club bianconero aveva provato a prendere Granit Xhaka prima che passasse dal Leverkusen al Sunderland. Quindi mi sembra che si stia tornando un po' alle origini, quando la Juve prendeva i Tevez a 30 anni, gli Higuain a 30 anni, i Pjanic a 31 anni e cosi via".

Salah contro Slot, l'attrito che fa parlare

Le parole di Nicolino su Salah nascono dall'attrito ormai pubblico fra il calciatore egiziano e il tecnico del Liverpool Arne Slot. L'ex Roma, dopo alcune dichiarazioni fatte negli scorsi giorni contro l'allenatore olandese, è stato messo fuori rosa per la gara di Champions contro l'Inter e si parlerebbe con insistenza di una sua separazione dal club britannico già da gennaio.