Nelle scorse ore il giornalista Francesco Oppini ha scritto un post sul proprio account X, con il quale sottolinea come la vittoria della Juventus sulla Roma non debba ingannare i tifosi bianconeri e far pensare che la squadra possa rientrare nella corsa per lo scudetto. Del match giocato all'Allianz Stadium ha detto la propria opinione anche lo speaker Edoardo Mecca, secondo cui la vittoria della Juventus contro la Roma è stata netta e meritata, frutto della mano di Luciano Spalletti.

Juventus, Oppini calma le acque: 'Non scherziamo, la parola scudetto non è da utilizzare'

La vittoria della Juventus per 2-1 sulla Roma, nello scontro diretto potenzialmente valido per uno slot in Champions League, ha accorciato la classifica in maniera evidente per la Vecchia Signora e riacceso l'entusiasmo tra il pubblico bianconero, tant'è che qualcuno si è spinto persino a pensare al rientro del club nella lotta al tricolore.

Un'idea che il giornalista Francesco Oppini ha respinto in maniera determinata dal proprio account X: "Non scherziamo parlando di Scudetto per cortesia, ma questa Juventus ora ha svoltato e grazie a Spalletti ha tutte le carte per giocarsi una posizione nei primi quattro posti. Era tanto difficile capire che dopo Allegri serviva un allenatore vero e non delle 'promesse'?".

Parole, quelle di Oppini, che hanno acceso immediatamente la discussione tra il suo pubblico: "Semmai dopo Sarri, ma quale Allegri. Lui è stato colui che ha iniziato a farci decadere (l'ultimo triennio). L'ultimo allenatore capace è stato Sarri, poi solo errori. Adesso Spalletti è un vero allenatore, nonostante giochi senza centrocampo", scrive un utente su X.

Un altro aggiunge: "No bisogna stare in lotta e sarebbe fondamentale vincere le prossime fino a Juve Napoli del 25 gennaio e poi si vedrà l'obiettivo. Con la Roma era fondamentale per riavere in testa qualcosa di importante".

Infine un tifoso si stacca dal pensiero comune, scrivendo: "Non scherziamo: sono stati spesi solo 900 milioni negli ultimi 3/4 anni. Si gioca per il 4° posto come il Bologna. Come rendere un eventuale ovvio e normale risultato, un evento straordinario".

Juventus, Mecca: 'Vittoria contro la Roma strameritata e arrivata grazie alla mano del mago di Certaldo'

Del trionfo della Juventus contro la Roma ha scritto la sua opinione anche lo speaker Edoardo Mecca: "Una vittoria enorme.

Una vittoria strameritata. Inizia a vedersi la mano del mago di Certaldo".

Mecca, andando poi sugli individualismi, ha aggiunto: "L’abbiamo criticato tante volte ma il secondo tempo giocato da Openda è da manuale dell’attaccante. Inoltre bisogna ricordare che esiste una Juve con e senza Bremer. La Juve con questo signore è completamente diversa da quella senza. Quanto adoro il Colosso. Indispensabile".