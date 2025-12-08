Nelle scorse ore, il giornalista Fabio Ravezzani ha dedicato un messaggio sul proprio account X a Luciano Spalletti, criticando senza tanti giri di parole le scelte fatte dal toscano nel big match perso dalla sua Juventus per 2 a 1 contro il Napoli. Ravezzani non ha poi risparmiato da critiche neanche i giocatori del club bianconero, su tutti Yildiz e Locatelli.

Juventus, Ravezzani: 'Spalletti contro il Napoli ne fa di tutti i colori, ho visto scelte senza senso'

Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale critica aspramente le scelte fatte da Luciano Spalletti nel big match perso dalla Juventus per 2 a 1 contro il Napoli: "Spalletti ne fa di tutti i colori.

La catena Cabal-Koop disastrosa. Accentra Yildiz e Conceiçao senza senso. Rimedia con un centrale inutile ma di ruolo. Poi sull’1-1 toglie gli unici pericolosi e perde la partita. Pessime anche le dichiarazioni post. Sembra ancora sotto shock".

Ravezzani ha poi espresso un giudizio severo sulla prestazione della Juventus contro il Napoli, evidenziando come la squadra bianconera sia apparsa priva di personalità. A suo avviso, il reparto difensivo ha dimostrato difficoltà nella lettura dei blocchi sui calci d’angolo, mentre Yildiz avrebbe dovuto offrire un contributo maggiore. Ha inoltre osservato che Locatelli si è posizionato eccessivamente basso in fase di costruzione e che la squadra, nel complesso, ha commesso errori tecnici elementari, inclusi passaggi di facile esecuzione.

Ravezzani ha anche sottolineato il costo significativo dell’operazione Openda, valutata circa 50 milioni. Secondo il giornalista, Luciano Spalletti tende a ritenere che, in caso di sconfitta, sia la Juventus a fallire e non lui, assolvendo completamente il proprio operato: un atteggiamento che Ravezzani reputa fortemente preoccupante.

Il cronista ha poi analizzato la situazione del Napoli, rilevando come, nonostante l’assenza di otto titolari, la squadra stia ottenendo risultati migliori rispetto al periodo precedente.

Juventus, i tifosi se la prendono con Spalletti: 'Togliere Yildiz è una mossa che potrebbe fare solo un tifoso del Napoli'

Le parole di Ravezzani hanno acceso la discussione sul web: "Spalletti è tifoso del Napoli, altrimenti non sa fare il suo mestiere.

Perché in quel frangente comandava la Juve e ha tolto gli unici vivi. Neanche io che non so manco toccar il pallone avrei fatto una stupidaggine simile" scrive un utente su X. Un altro sulla falsa riga del precedente aggiunge: "Direttore, Spalletti s'è rivisto il tatuaggio, gli è scesa una lacrimuccia e ha tolto Yildiz. Cambio inspiegabile e senza senso". Infine un terzo utente, criticando comunque Spalletti, sposta il tiro anche sulla qualità della formazione bianconera: "Al di là dei macroscopici errori del guru da Certaldo, qui neanche Klopp-Guardiola-Luis Enrique insieme riuscirebbero a tirar fuori ciccia da questi quattro scappati di casa. Mai vista tanta scarsezza tutta insieme in campo. Mai".