Secondo quanto riportato su YouTube dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus avrebbe commesso una leggerezza nel non trattenere Giovanni Manna, giovane direttore sportivo che sta ottenendo ottimi risultati a Napoli.

Il giornalista Nicolò Schira ha pubblicato un nuovo video su YouTube e parlando del big match di domenica sera tra Napoli e Juventus, ha parlato di una figura che ha condiviso un'esperienza con entrambi i club: "Quella del Maradona è la sfida di Giovanni Manna, oltre che di Antonio Conte: Manna, lo si sa, ex dirigente e tifoso della Juve, il tatuaggio dei Drughi sul braccio lo garantisce e da quando è arrivato a Napoli, ha fatto grandi cose.

Ha preso Conte, ha vinto lo scudetto, quest'anno ha preso De Bruyne e messo a segno operazioni importanti. È un dirigente giovane, capace, quindi poteva essere proprio utile alla Juve che, arrivati a dicembre, non ha ancora un direttore sportivo. Comolli aveva detto a giugno che il ds era una priorità, ma sono 6 mesi e la Juve deve ancora prenderlo. Ottolini è in attesa, in una fase di standby, stanno sondando il terreno per due direttori stranieri, uno che ha avuto esperienza in Francia e in Inghilterra e uno invece che è attualmente in Portogallo. Vedremo se arriverà uno dei due, ma certamente la Juve il direttore non l’ha ancora preso e invece poteva essere utile Manna, che aveva già in casa.

Tra l'altro, occhio ai dispetti di mercato, perché il ds del Napoli vorrebbe Miretti, che gli sarebbe utile essendo nato nel 2003 anche in chiave liste per il Napoli, ma la Juve mette il veto al momento della partenza del centrocampista".

Ancora Schira. "Norton-Cuffy Palestra, Tiago Gabriel, sono giocatori che piacciono a entrambe le dirigenze, quindi attenzione ai possibili duelli di mercato, dopo lo scontro che c'era stato due anni fa su Thuram. Lì si era imposta la Juve, dopo che il Napoli aveva avuto la meglio su altri fronti. Quindi, la sensazione è che tra Napoli e Juve possano esserci scintille non solo sul campo del Maradona, ma anche sul mercato".

Le parole di Schira hanno trovato d'accordo diversi tifosi della Juventus sul web: "È vero, Manna era alla Juve ma a quel tempo c'era "il genio" Giuntoli che ha mandato via tutti. Poi Manna non è la figura giusta in questo momento. Bravo, magari, ma non è un Moggi. La Juve non rimpiange Manna, ma qualche giovane giocatore venduto da Giuntoli, che ha fatto soltanto danni", scrive un utente su YouTube. Un altro aggiunge: "Manna e Tognozzi (rimpiantissimo ex capo area scouting), occupandosi per anni delle giovanili, hanno scoperto e lanciato i vari De Winter, Huijsen, Soulé, Mbangula, Adžić, Baridó...".