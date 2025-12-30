Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dal giornalista sportivo Fabrizio Romano sulla piattaforma Youtube, la Juventus nelle scorse settimane avrebbe effettuato dei sondaggi per Alexander Sorloth, centravanti di peso norvegese attualmente in forza nell'Atletico Madrid. Un tentativo però complicato da portare a termine, vista la richiesta da almeno 30 milioni del club spagnolo.

Juventus, sondaggi fatti per Alexander Sorloth, centravanti norvegese dell'Atletico Madrid

Mancano davvero poche ore all'apertura del mercato invernale e attorno alla Juventus stanno circolando nomi per il reparto difensivo e di centrocampo.

Il giornalista sportivo Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, uscendo dagli schemi, ne ha voluto aggiungere un altro nel reparto offensivo: "La società bianconera cerca un vice Yildiz ma vorrei raccontare questo retroscena per un altro profilo. A livello di chiamate, la Juve quando ha cercato un'opportunità di un attaccante ha considerato il profilo di Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid. Un nome che in questo momento però richiederebbe delle cifre davvero alte, circa 30 milioni di euro. I "Colchoneros" inoltre non aprirebbero a prestiti, visto che c'é già Giacomo Raspadori in uscita e quindi la trattativa per il norvegese, per tutte queste ragioni, sembra estremamente complicata, soprattutto per il mercato di gennaio.

Va però ribadito che Sorloth è uno dei nomi sui quali la società piemontese si è informata".

Romano, parlando poi di un altro nome accostato alla Juventus, quello di Gonzalo Garcia, ha detto: "Il nome dell'attaccante del Real Madrid è emerso nelle ultime ore ma il messaggio che arriva dal club iberico è che il classe 2004 non è da tenere in considerazione per il mercato di gennaio. Per il Madrid Garcia non esce, soprattutto in considerazione del fatto che Endrick è partito per raggiungere il Lione. Alonso non tiene in considerazione la possibilità di perdere due attaccanti nella stessa finestra di mercato senza rimpiazzarli e mi risulta assolutamente impossibile che il bomber spagnolo possa lasciare il Real.

Non mi risulta quindi che la Juventus stia lavorando in alcun modo per acquisire Garcia".

Potenza e senso della posizione, questo è Sorloth

Alexander Sorloth è un attaccante di peso e presenza fisica che sta lasciando il segno nella Liga con la maglia dell’Atletico Madrid. Alto quasi 2 metri e dotato di un mancino potente, il centravanti norvegese è un riferimento d’area di rigore, capace di dominare i duelli aerei e sfruttare al massimo i cross e i palloni giocati in profondità verso la punta. La sua forza sta nell’essere un attaccante “di area” puro, capace di creare spazi per i compagni e di finalizzare con tempi di inserimento e senso del gol ben sviluppati. Pur non essendo il profilo più rapido o tecnico tra i top europei, Sorloth compensa con la sua fisicità, la capacità di fare reparto da solo e una certa abilità nel posizionamento, rendendolo un elemento tatticamente prezioso per chiunque possa schierarlo.