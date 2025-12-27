Il mercato di gennaio sta per iniziare e molti tifosi della Juventus vedono nella finestra invernale l'occasione ideale per far si che la formazione bianconera si rinforzi nei punti deboli della rosa, esterno destro e centrocampo. Eppure, stando a quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, il tecnico Luciano Spalletti non sembrerebbe intenzionato a forzare la mano con la società piemontese, ma anzi si potrebbe accontentare di quello che ha ora in rosa.

Juventus, Pedullà: 'Spalletti? Da quello che mi riferiscono non sta facendo pressioni di alcun tipo sul mercato'

Pedullà, sul proprio canale Youtube, ha quindi detto in merito: "Spalletti è un top allenatore perché in questo momento non sta facendo pressioni di alcun tipo dedicate al calciomercato. Lui vuole perseguire l'obiettivo con quello che ha e si accontenta del materiale umano che ha a disposizione. Chiaramente si adatterà alle varie situazioni, come quella col Pisa, gara nella quale gli mancheranno oltre ai lungodegenti Vlahovic e Rugani anche pedine importanti come Conceicao e Cabal. Da quello che mi dicono quindi, Spalletti avrebbe totalmente demandato la questione mercato alla società, non imponendo neanche un nome e rimettendosi ai voleri dei dirigenti bianconeri.

Una conferma della sua grande voglia di allenare e della grande voglia di arrivare all'obiettivo a prescindere da ogni cosa".

Ancora Pedullà: "Anzi aggiungo di più: se la Juventus dovesse tornare con tutti e due i piedi nella lotta per lo scudetto, allora Spalletti sarebbe ancora più entusiasta del lavoro fatto, proprio perché portato a termine con un organico chiaramente incompleto. La prenderebbe come una missione e questo suo atteggiamento ha portato un clima diverso alla Continassa, dove si respira un'aria più leggera".

Il giornalista ha poi concluso sulla questione Tonali, nome accostato con insistenza in questi giorni alla Juventus: "Il calciatore costa una cifra molto vicina ai 100 milioni di euro.

Detto questo, sono convinto che Tonali prima o poi in Italia ci tornerà ma mi domando per quale motivo il club bianconero non ci abbia pensato prima. Perché hanno traccheggiato tanto e perché hanno deciso di spendere tanti soldi per centrocampisti che poi hanno reso poco per quanto pagato?".

Juventus, le cessioni potrebbero portare delle entrate

La Juventus in tutto questo potrebbe comunque regalare almeno un calciatore a Luciano Spalletti per la sessione invernale, ma molto dipenderà dalle uscite del club. Se Comolli riuscisse a piazzare ad esempio Joao Mario ad una cifra vicina ai 12/15 milioni di euro, avrebbe poi la liquidità necessaria per mettere a segno un colpo sull'esterno come potrebbe essere quello di Norton-Cuffy.