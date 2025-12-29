La Juventus accelera sul rinnovo di Kenan Yildiz, considerato ormai il presente e soprattutto il futuro del club bianconero. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, nel mese di gennaio è previsto un nuovo summit tra la dirigenza juventina e il papà-agente del giocatore, con l’obiettivo di trovare un’intesa definitiva che metta al sicuro uno dei talenti più puri dell’intero panorama europeo. La volontà della società è chiara: blindare Yildiz e allontanare le sirene che iniziano a farsi sempre più insistenti dall’estero. Per il giovane turco è in arrivo dalla Juventus un’offerta da 6 milioni di euro di ingaggio.

Pronto uno sforzo economico per blindare Yildiz

La Juventus è pronta a compiere un ulteriore sforzo economico per arrivare alla fumata bianca. L’idea del club è quella di migliorare sensibilmente l’offerta presentata qualche mese fa all’entourage del numero 10. In precedenza, i bianconeri avevano messo sul tavolo una proposta da 4,5 milioni di euro a stagione, cifra importante ma non ancora sufficiente per chiudere l’accordo. Ora, invece, la nuova offerta potrebbe salire fino a 6 milioni di euro, segnale evidente di quanto la società creda nel progetto costruito attorno al talento turco.

L’intenzione della Juventus è quella di chiudere il rinnovo nel più breve tempo possibile, evitando così che i grandi club stranieri possano inserirsi con proposte difficili da rifiutare.

Yildiz, infatti, è considerato uno dei giovani più interessanti d’Europa e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Il club bianconero vuole quindi tutelarsi e continuare a costruire una squadra competitiva partendo da chi rappresenta al meglio identità, qualità e prospettiva.

Yildiz leader tecnico

Da quando sulla panchina siede Luciano Spalletti, Kenan Yildiz ha compiuto un salto di qualità decisivo. Il tecnico ha puntato con forza su di lui, trasformandolo non solo in un punto fermo della formazione titolare, ma anche nel vero leader tecnico della squadra. Spalletti ha cucito addosso al turco un ruolo centrale nella manovra offensiva, affidandogli responsabilità importanti e valorizzandone al massimo le qualità tecniche e caratteriali.

I numeri confermano la crescita esponenziale di Yildiz. In questa stagione il classe 2005 ha già messo a segno 6 gol in Serie A e 1 in Champions League, dimostrando di saper incidere anche nelle competizioni più prestigiose. A questi si aggiungono 6 assist, dato che testimonia la sua completezza e la capacità di essere determinante non solo in fase realizzativa, ma anche nella costruzione del gioco. Yildiz è sempre più il fulcro dell’attacco juventino, il giocatore da cui passano le giocate più pericolose.

Indossare la maglia numero 10 della Juventus non è un dettaglio, ma un’eredità pesante che il turco sta onorando con personalità e continuità. La società è pronta a investire sempre di più su di lui, consapevole di avere tra le mani un vero gioiello. Con il supporto di Spalletti e la fiducia totale del club, Kenan Yildiz è destinato a diventare il simbolo della nuova Juventus.