Fra i tanti ruoli che la Juventus starebbe valutando nel proprio organico, ci sarebbe anche quello del portiere. Michele Di Gregorio, pur difendendo i pali della squadra con efficacia, verrebbe valutato come un estremo difensore da poter sostituire con un calciatore di livello superiore. Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini quindi, in estate Comolli dovrebbe andare alla ricerca di un profilo che faccia fare il salto di qualità alla Juve anche in quel ruolo.

Juventus, per Balzarini anche il portiere potrebbe essere cambiato nella prossima stagione

Balzarini, ha quindi riferito: "La Juve si guarderà attorno anche nel ruolo del portiere in vista di giugno, perché si vuole probabilmente puntare ad un estremo difensore di livello superiore rispetto allo stesso Di Gregorio e quindi verranno presi in esame diversi profili. C'è qualcuno che suggerisce De Gea, ma la Juve si era già mossa per lui, avendo chiesto informazioni la scorsa primavera. Poi De Gea ha rinnovato con la Fiorentina e non se n'è fatto più nulla. Io comunque credo che sulla casella del portiere ci possa essere un intervento a fine stagione e nel mercato di giugno, anche perché adesso è difficile reperire un primo portiere.

C'è sempre la situazione di Maignan da tener presente, anche se onestamente mettersi in competizione con il Chelsea o con la Premier in genere credo sia poco fruttuoso.

C'è ben poco da fare con Maignan, perché è molto difficile riuscire ad infilarsi in questo tipo di trattativa e diventare più appetibili di una società inglese che magari gli offre 10 milioni di euro netti l'anno. La Juve a questa cifra non potrebbe arrivarci, al massimo potrebbe offrirgli 6 milioni di euro, il tetto ingaggi stabilito dal club, ma la vedo come una situazione un po' difficile difficile in questo momento. In ogni caso, sul portiere la Juve interverrà".

Balzarini ha infine voluto precisare: "Leggo che qualcuno sta dando la colpa a Comolli se Perin dovesse andare via, ma il dirigente francese non c'entra proprio niente.

Ok, potrebbe respingere le potenzialità offerte per il secondo portiere della Juve, ma Perin è alla Continassa da tanti anni e se vorrà fare una nuova esperienza, lo accontenteranno".

I tifosi rispondono a Balzarini: 'Facciamo un bel repulisti di quei giocatori che hanno silurato due allenatori'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Spero che finalmente si faccia un bel repulisti di gente che ha già silurato due allenatori. Perin è uno di questi" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi sottolinea: "Il problema sta a centrocampo, se non interveniamo su quel settore saremo sempre mediocri".