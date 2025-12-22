La cura Spalletti comincia a fare effetto e a Torino se ne stanno accorgendo tutti. Non sono passati neppure due mesi da quando Luciano Spalletti ha firmato, lo scorso 30 ottobre, il contratto che lo legherà alla Juventus fino al prossimo giugno, ma i primi segnali di cambiamento sono già evidenti. Un accordo a tempo, con il futuro che verrà deciso in base al piazzamento finale della squadra, eppure sufficiente per rimettere in moto meccanismi che sembravano inceppati da tempo.

Un inizio poco entusiasmante e la lezione di calcio presa a Napoli avevano fatto male

L’arrivo del tecnico di Certaldo non era stato accolto come una panacea immediata. Anzi, l’avvio di percorso aveva alimentato più di un dubbio. I pareggi contro Torino e Fiorentina avevano lasciato la sensazione di una squadra ancora fragile, in cerca di identità, mentre la pesante lezione subita a Napoli il 7 dicembre aveva riportato a galla insicurezze che parevano superate. In quel momento, parlare di “cura Spalletti” sembrava quantomeno prematuro.

E invece, come spesso accade con gli allenatori di personalità e visione, il lavoro ha iniziato a dare frutti con il passare delle settimane. Le ultime due uscite stagionali hanno ribaltato la percezione e restituito fiducia all’ambiente bianconero.

Prima Bologna, poi Roma: due avversarie dirette nella corsa alla Champions League, due test superati con maturità e idee chiare.

Due vittorie fondamentali per la rinascita bianconera

Al Dall’Ara, la Juventus ha mostrato una sicurezza raramente vista negli ultimi mesi. Lo 0-1 finale fotografa solo in parte una prestazione autoritaria, nella quale i bianconeri hanno dato la netta impressione di controllare ritmo e spazi, uscendo dal campo con la sensazione di aver raccolto meno di quanto prodotto. Una squadra corta, ordinata, ma allo stesso tempo capace di accelerare e fare male.

Ancora più significativo il successo di sabato sera allo Stadium contro la Roma di Gasperini, una delle formazioni più in forma del campionato.

Il 2-1 finale racconta di una partita combattuta, ma anche di una Juventus propositiva, coraggiosa, capace di mettere in difficoltà un avversario di alto livello attraverso il gioco e non solo con l’inerzia emotiva dello stadio. Pressing organizzato, ripartenze negli spazi lasciati dai giallorossi e una manovra più fluida: marchi di fabbrica che portano la firma di Spalletti.

La strada è ancora lunga e nessuno a Torino parla di traguardi anticipati. Ma la sensazione è che la Juventus abbia ritrovato una direzione. La famosa “cura Spalletti” non promette miracoli immediati, bensì metodo, identità e crescita graduale. E a giudicare dagli ultimi risultati, l’effetto è già tangibile. Ora la palla passa al campo e, più avanti, alle valutazioni della società. Ma una cosa è certa: la Juventus, oggi, ha di nuovo un’idea chiara di calcio e di futuro.