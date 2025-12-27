Il futuro di Joao Mario alla Juventus appare sempre più incerto e il mese di gennaio potrebbe rappresentare un punto di svolta decisivo per l’esterno portoghese. Arrivato con aspettative importanti, il classe 2000 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo all’interno delle rotazioni bianconere, trovando pochissime occasioni per mettersi in mostra. Una situazione che, con il passare delle settimane, sembra averlo progressivamente allontanato dal progetto tecnico, rendendo sempre più concreta l’ipotesi di una sua partenza nella sessione invernale di mercato.

A fare il punto sulla situazione è stato Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha spiegato come l’eventuale uscita di Joao Mario potrebbe aprire scenari interessanti anche in entrata per la Juventus. In particolare, il giornalista ha collegato il futuro del portoghese a quello di Brooke Norton Cuffy, esterno di proprietà del Genoa che piace da tempo ai bianconeri: “Per esempio, la partenza di Joao Mario potrebbe aprire ad un discorso Norton Cuffy con il Genoa, considerando che Ottolini viene dal Genoa”. Un intreccio di mercato che potrebbe essere facilitato anche dai nuovi assetti dirigenziali della Juventus.

L’analisi di Balzarini

Marco Ottolini, infatti, è stato scelto dal club come nuovo direttore sportivo e manca soltanto l’ufficialità per rendere definitivo il suo ingresso in società.

La sua esperienza maturata proprio al Genoa potrebbe rappresentare un vantaggio non da poco per la Juventus, che potrebbe godere di una corsia preferenziale nei rapporti con il club rossoblù. In questo senso, Norton Cuffy diventerebbe un profilo concreto su cui lavorare, soprattutto se Joao Mario dovesse effettivamente lasciare Torino.

Balzarini si è mostrato piuttosto netto anche sulle percentuali di permanenza del portoghese, sottolineando come la sua uscita sia ormai molto probabile: “Al 99% andrà via, anche perché lo ha richiesto da diverso tempo, è chiaramente fuori dal progetto anche di Spalletti”. Parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni e che confermano come la separazione tra Joao Mario e la Juventus sia ormai solo questione di tempo.

Secondo il giornalista, proprio il portoghese potrebbe diventare una pedina chiave per arrivare al laterale del Genoa: “Ecco, potrebbe essere Norton Cuffy il sostituto”.

Joao Mario non trova spazio

Nel frattempo, Joao Mario resta formalmente a disposizione di Luciano Spalletti, ma il suo impiego continua a essere estremamente limitato. Anche contro il Pisa, infatti, il portoghese non scenderà in campo. Le difficoltà maggiori riscontrate dal giocatore riguardano soprattutto la fase difensiva, aspetto fondamentale nel sistema di gioco del tecnico di Certaldo. Già con Tudor Joao Mario aveva trovato poco spazio, ma con Spalletti la sua situazione non è migliorata, anzi il suo minutaggio si è ulteriormente ridotto.

Per questo motivo appare prevedibile che, già nelle prossime settimane, la Juventus cercherà una soluzione definitiva per il suo futuro. L’eventuale arrivo di un nuovo esterno destro permetterebbe a Spalletti di avere più soluzioni tattiche e una maggiore possibilità di rotazioni, rendendo la rosa più completa e funzionale ai suoi principi di gioco. In questo scenario, Norton Cuffy rappresenterebbe un’opzione interessante, giovane e con margini di crescita, mentre Joao Mario sembra sempre più destinato a salutare Torino.