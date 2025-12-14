La Juventus, oggi 14 dicembre, lascerà Torino per spostarsi a Bologna per la partita della quindicesima giornata di Serie A. Infatti, il tecnico Luciano Spalletti ha deciso di abolire i ritiri pre gara e da ora in avanti la squadra partirà solo il giorno stesso della partita.

Per quanto riguarda la gara contro il Bologna, dal primo minuto si rivedrà Francisco Conceicao. Il portoghese agirà al fianco di Yildiz e insieme supporteranno David. Il canadese ha segnato in Champions League contro il Pafos e si è guadagnato la conferma tra i titolari. Mentre Loïs Openda partirà dalla panchina.

Le scelte di Spalletti

La Juventus si sta preparando con grande attenzione in vista della delicata gara contro il Bologna, un appuntamento che rappresenta un crocevia importante per il prosieguo della stagione. Luciano Spalletti, alla ricerca di continuità e stabilità, ha deciso di confermare il 3-4-2-1 che nelle ultime uscite ha offerto buone garanzie sia in fase di costruzione sia sul piano dell’equilibrio complessivo.

Il tecnico bianconero vuole una squadra aggressiva, compatta e capace di imporre il proprio gioco sin dai primi minuti, soprattutto contro un avversario organizzato come quello rossoblù. Tra i pali ci sarà ancora una volta Di Gregorio, ormai punto fermo della nuova Juventus: sicurezza, personalità e capacità di guidare il reparto ne fanno un titolare indiscusso.

Davanti a lui spazio a una linea difensiva inedita ma ricca di energia e qualità: Kalulu, Kelly e Koopmeiners comporranno il terzetto arretrato. Quest’ultimo, ormai utilizzato stabilmente come difensore di costruzione, offrirà quel contributo tecnico utile per avviare l’azione dal basso. Scelte, queste, che relegano Bremer e Rugani in panchina, preservandoli come alternative da inserire solo a gara in corso.

A centrocampo Spalletti punterà su intensità, corsa e duttilità. Da destra verso sinistra agiranno Cambiaso, Locatelli, Thuram e McKennie: un mix di dinamismo e ordine tattico, fondamentale per controllare il ritmo della partita e accompagnare la manovra offensiva. Sulle fasce, Cambiaso e McKennie avranno un ruolo chiave sia nelle transizioni che nel supporto alla fase d’attacco.

In avanti, il punto di riferimento sarà Jonathan David, chiamato a trovare quella continuità realizzativa che i bianconeri si aspettano da lui. Alle sue spalle opereranno Francisco Conceicao e Kenan Yildiz, pronti a muoversi tra le linee, creare superiorità e alimentare il terminale offensivo

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; David.

Le parole di Spalletti

Prima della gara contro il Bologna, Luciano Spalletti ha avuto modo di sottolineare quanto è importante per la Juventus avere la vicinanza della proprietà e in particolare di John Elkann: “Fa piacere sentire ancora la forza e la passione di John Elkann e della famiglia per questo club”.

Il tecnico di Certaldo ha poi spiegato di avere un bel rapporto di confidenza con lo stesso Elkann che spesso gli ì scrive personalmente: “Ho sentito e visto John Elkann. L'ho visto e ogni tanto mi manda i suoi pensieri e sono cose che mi fanno piacere”.

Spalletti si è poi soffermato sulla gara contro il Bologna e ha parlato di Conceicao: “Questa è la sua evoluzione e deve andare a cercare di fare più gol, più determinato in fase difensiva”.