Archiviata la vittoria contro la Roma, la Juventus guarda già al prossimo impegno di campionato. Sabato 27 dicembre i bianconeri saranno impegnati all’Arena Garibaldi contro il Pisa, una trasferta da affrontare con attenzione in una fase positiva sul piano dei risultati ma ancora condizionata da diverse situazioni fisiche. Alla Continassa l’allenamento odierno ha fornito indicazioni importanti allo staff tecnico guidato da Luciano Spalletti, chiamato a gestire uomini e carichi in vista di un nuovo appuntamento ravvicinato.

Il successo dell’ultimo turno ha restituito fiducia all’ambiente e ha permesso alla Juventus di accorciare in classifica, ma dall’infermeria continuano ad arrivare segnali che invitano alla prudenza.

Sono diverse, infatti, le posizioni sotto osservazione, tra giocatori che hanno svolto lavoro personalizzato e altri rimasti a riposo per piccoli problemi fisici o per una semplice gestione delle energie.

Situazioni da monitorare tra lavoro differenziato e gestione fisica

L’attenzione principale è rivolta alle condizioni di Francisco Conceição. L’esterno portoghese, protagonista contro la Roma con il gol decisivo, non si è allenato con il gruppo e ha seguito un programma personalizzato. Gli accertamenti effettuati hanno escluso lesioni, ma lo staff medico ha scelto un approccio prudente per evitare ricadute. Percorso simile anche per Weston McKennie, che ha svolto una seduta differenziata per smaltire alcuni fastidi fisici accusati nei giorni scorsi.

Conceição e McKennie non sono gli unici nomi monitorati. Anche Cabal, già assente nell’ultima gara, ha proseguito con un lavoro a parte a causa di un affaticamento muscolare. Le prossime sedute saranno decisive per capire se e quando i tre potranno rientrare gradualmente in gruppo e candidarsi per la trasferta toscana.

Assenze, rientri e preparazione verso Pisa

Tra le assenze registrate nell’allenamento collettivo figura anche Gleison Bremer. Per il difensore brasiliano non si tratta di un infortunio: la sua mancata presenza è legata esclusivamente alla gestione dei carichi dopo il recente rientro. Una scelta condivisa dallo staff tecnico, che punta ad averlo nelle migliori condizioni possibili per la sfida contro il Pisa, considerata la sua centralità nello scacchiere difensivo.

Diversa, invece, la situazione di Edon Zhegrova, fermato da una sindrome influenzale che lo ha costretto a saltare la seduta. La sua disponibilità per sabato dipenderà dall’evoluzione delle condizioni nei prossimi giorni. Oltre a lui, non hanno preso parte all’allenamento nemmeno Vlahovic, Gatti e Pinsoglio. La Juventus prosegue così la preparazione con attenzione e cautela, consapevole dell’importanza di confermare il momento positivo e di presentarsi all’Arena Garibaldi con il gruppo nelle migliori condizioni possibili.