La Juventus deve fare i conti con il lungo stop di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, fermatosi per una lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo della coscia sinistra, resterà fuori per diverso tempo, privando Luciano Spalletti di un punto di riferimento essenziale per l’intero impianto offensivo. Ma lo stop forzato, come spiegato da Sportmediaset, potrebbe anche incidere profondamente sul futuro di DV9 in bianconero. Le prossime settimane, infatti, potrebbero rappresentare un momento decisivo per il nuovo tentativo della Juventus di rinnovargli il contratto.

La possibile offerta della Juventus

Il club bianconero non ha alcuna intenzione di perdere Vlahovic a parametro zero e, per questo motivo, le parti si ritroveranno per discutere nuovamente del futuro. Negli scorsi mesi, Comolli aveva però spiegato che l’attaccante serbo aveva stretto un patto con Chiellini e Modesto per riparlare del rinnovo a fine stagione, rinviando ogni discorso a giugno. Adesso resta da capire se, di fronte al delicato infortunio e alla necessità di pianificare le prossime annate, potrà esserci un’accelerata o se si procederà comunque secondo i tempi originari.

È certo, in ogni caso, che la Juventus proporrà cifre più contenute rispetto all’attuale ingaggio di Vlahovic, ma con la possibilità di ripartire su un accordo pluriennale.

La strategia del club sarebbe chiara: garantire stabilità salariale a lungo termine, evitando un rinnovo a condizioni troppo gravose, ma assicurandosi al contempo la permanenza di uno dei giocatori più rappresentativi del progetto tecnico. La decisione finale, tuttavia, spetterà al giocatore, chiamato a valutare sia la proposta economica sia la prospettiva sportiva che la Juventus gli offrirà nei prossimi anni.

Vlahovic salterà diverse partite

Nel frattempo, la priorità di Vlahovic resta quella di capire quali saranno i prossimi passi dal punto di vista medico. DV9 è in attesa di nuovi consulti specialistici per stabilire se sarà necessario intervenire chirurgicamente per risolvere la lesione di alto grado riportata.

Gli esami delle prossime ore e i pareri dei medici aiuteranno a fare chiarezza, anche se la prognosi, al momento, sembra già abbastanza definita: l’attaccante dovrebbe restare fuori per circa tre mesi.

Un periodo di assenza che costringerà la Juventus a fare a meno del suo centravanti in alcune delle sfide più delicate della stagione. Vlahovic salterà infatti entrambi i match contro il Napoli, la sfida con la Roma, quella con il Bologna e il confronto diretto con l’Inter. Oltre a queste partite di campionato, il serbo non sarà a disposizione nemmeno per gli eventuali playoff di andata e ritorno di Champions League e per gli eventuali quarti di finale di Coppa Italia, un’assenza pesantissima soprattutto in un momento in cui la squadra dovrà fare i conti con un calendario particolarmente serrato.

Il suo rientro potrebbe essere previsto per l’inizio di marzo, proprio in occasione della sfida casalinga contro la Roma, che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa alle posizioni di vertice. La Juventus, dunque, dovrà trovare soluzioni alternative per reggere l’urto durante questi mesi complicati, mentre attorno alla figura di Vlahovic continueranno a svilupparsi scenari decisivi per il futuro.