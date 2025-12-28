Nel secondo tempo della gara contro il Pisa, Luciano Spalletti ha deciso di intervenire con un cambio che ha creato un po’ di dibattito. Il tecnico bianconero ha infatti sostituito Manuel Locatelli per inserire Edon Zhegrova, scelta che ha immediatamente attirato l’attenzione sia dei tifosi sia degli addetti ai lavori. Il capitano della Juventus, come rivelato da Dazn, una volta uscito dal campo ha provato a chiedere spiegazioni direttamente a Luciano Spalletti, segno di un momento di comprensibile tensione vissuto a caldo.

La risposta dell’allenatore, però, è stata piuttosto netta e ha rimandato ogni chiarimento a un momento successivo: “Vai in panchina, vai Manuel”.

Una frase che ha fatto il giro dei social e che ha alimentato ipotesi e interpretazioni, ma che in realtà nasconde una motivazione ben precisa e tutt’altro che polemica. Locatelli, infatti, era già ammonito e lo staff tecnico ha ritenuto opportuno non correre ulteriori rischi in una partita che restava ancora aperta.

Le motivazioni di Spalletti

A spiegare in modo definitivo la scelta ci ha pensato lo stesso Spalletti nel corso della conferenza stampa post-partita. L’allenatore di Certaldo ha chiarito che il cambio non era legato a una prestazione negativa del centrocampista, ma esclusivamente a una valutazione tattica e disciplinare: “Non è demerito di Loca quando l’ho tolto, perché è l’ammonizione io devo mettere qualcuno fresco”.

Parole che ribadiscono la centralità di Locatelli nel progetto juventino e la volontà di tutelarlo in vista dei prossimi impegni.

Spalletti ha poi aggiunto come il cartellino giallo avrebbe potuto pesare con il passare dei minuti, soprattutto contro una squadra come il Pisa, abituata a continui ribaltamenti di fronte e dotata di grande intensità atletica: “L’ammonizione mi impone perché ormai si sa che poi su questi continui ribaltamenti che il Pisa è abituato a fare, perché ha gamba”. Un ragionamento lucido, che mette al centro la gestione della partita e dei singoli, evitando situazioni potenzialmente pericolose. Dunque, nessun caso e nessuna frattura, ma solo una scelta prudente dettata dal contesto della gara.

La Juventus volta pagina

La Juventus, ora, dovrà lasciarsi definitivamente alle spalle il match contro il Pisa e concentrarsi sul prossimo appuntamento di campionato, quello contro il Lecce nel weekend. Una sfida importante, nella quale Spalletti spera di poter recuperare due elementi fondamentali come Conceicao e Cabal.

Entrambi sono stati fermi ai box a causa di fastidi muscolari e il loro rientro potrebbe offrire soluzioni preziose, soprattutto sulle corsie e nella fase offensiva. L’assenza del portoghese, in particolare, si è fatta sentire in modo evidente, anche se nel finale della gara contro il Pisa l’ingresso di Edon Zhegrova ha portato maggiore ritmo e imprevedibilità alla manovra offensiva della Juventus.

Segnali incoraggianti, dunque, in vista del futuro immediato. La gestione di Locatelli, il contributo dei subentrati e l’attesa per i rientri dagli infortuni rappresentano temi centrali in una fase della stagione in cui la Juventus è chiamata a dare continuità ai risultati e a consolidare il proprio percorso sotto la guida di Luciano Spalletti.