In queste ore, la Juventus vive momenti di forte apprensione per le condizioni di Dusan Vlahovic, alle prese con un nuovo problema fisico che rischia di condizionare profondamente il prosieguo della sua stagione. La situazione è diventata ancora più delicata dopo le indiscrezioni diffuse dal giornalista Luca Momblano, che tramite X ha spiegato come lo stop del serbo potrebbe essere più serio di quanto inizialmente ipotizzato: “Per Vlahovic il grave problema non sarebbe al muscolo, ma al tendine. Male”.

Si teme un lungo stop

Secondo le ultime indiscrezioni, dunque, Vlahovic non avrebbe accusato una lesione a livello muscolare, come molti temevano nelle ore successive al suo forfait, ma un infortunio di natura tendinea.

Un’eventualità che sarebbe più complessa da gestire, perché i tempi di recupero diventano più incerti e il rischio di ricadute aumenta in maniera significativa. Adesso non resta che attendere l’esito degli esami a cui il centravanti verrà sottoposto, ma la sensazione che filtra è che il suo stop possa protrarsi più del previsto. Le prime valutazioni interne lasciano infatti intendere che il numero 9 bianconero dovrà restare fermo per un periodo non breve, mettendo così fine al suo 2025 agonistico.

L’infortunio arriva inoltre in un momento particolarmente delicato anche dal punto di vista contrattuale. Vlahovic, infatti, va in scadenza a giugno 2026 e lo stop attuale potrebbe cambiare alcuni scenari futuri, soprattutto considerando le valutazioni economiche e tecniche che la Juventus dovrà inevitabilmente affrontare nei prossimi mesi.

Intanto sembra ormai certo che, a prescindere dal problema fisico, Vlahovic non lascerà Torino a gennaio. La società non ha alcuna intenzione di privarsi del suo centravanti nel cuore della stagione, tanto più ora che le sue condizioni richiedono prudenza e attenzione.

Le alternative

Nel frattempo, il compito di riorganizzare l’attacco ricadrà su Luciano Spalletti, chiamato a individuare rapidamente soluzioni efficaci per ovviare all’assenza del suo bomber titolare. L’allenatore toscano, che già da tempo pretende un salto di qualità dal reparto offensivo, dovrà ora affidarsi in maniera ancora più convinta a Jonathan David e Loïs Openda. Entrambi sono considerati elementi importanti per garantire continuità realizzativa, ma Spalletti – come emerso negli ultimi giorni – si aspetta molto di più da loro, soprattutto in termini di cattiveria e malizia sotto porta.

L’esigenza è chiara: trasformare potenziale e buone prestazioni in numeri concreti.

Accanto a loro, la Juventus può contare anche sull’estro e sul talento di Kenan Yildiz, che potrebbe diventare una risorsa preziosa in questa fase di emergenza. Il giovane turco, già autore di prestazioni convincenti, potrebbe essere impiegato in posizione più centrale, ruolo in cui Spalletti intravede margini di crescita importanti. La sua capacità di muoversi tra le linee, unita a una naturale inclinazione all’inventiva, potrebbe offrire alla squadra soluzioni offensive alternative, soprattutto contro avversari che concedono pochi spazi.