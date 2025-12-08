La Juventus si trova di fronte all’ennesima crisi di una stagione nata sotto cattivi presagi e che, passo dopo passo, sta confermando le difficoltà evidenziate sin dalle prime settimane. Prestazioni altalenanti, mancanza di continuità, assenza di personalità e una qualità complessiva che raramente è all’altezza delle aspettative stanno segnando un percorso tutt’altro che lineare. Il clima attorno alla squadra è pesante, e il malcontento cresce partita dopo partita.

A fotografare con crudezza la situazione è stato Vittorio Oreggia, che tramite X ha espresso una riflessione amara sul valore effettivo della rosa bianconera: “Kelly, Locatelli, Cabal, Openda, David, Cambiaso, Kostic...

ma cosa si può pretendere?”. Una frase che, pur nella sua schiettezza, trova eco nel pensiero di buona parte dell’ambiente Juventus, convinto che le difficoltà non siano soltanto frutto delle scelte tecniche o di un momento particolarmente negativo, ma abbiano radici ben più profonde.

Momento difficile

Gli ultimi mesi hanno infatti evidenziato tutti i limiti strutturali di una rosa che, per qualità complessiva, sembra lontana dagli standard che la società ha abituato i tifosi a pretendere. A tutto ciò si aggiunge un problema ancora più preoccupante: la debolezza caratteriale. Troppi giocatori faticano a reagire quando la partita si mette in salita, troppe volte la squadra scompare dal campo nei momenti decisivi.

È un difetto ricorrente, che emerge da almeno due stagioni e che continua a condizionare ogni tentativo di rilancio.

Nonostante tutto, la Juventus non può permettersi di arrendersi o di considerare compromessa la stagione. La strada è lunga, i margini per rimettersi in carreggiata ci sono e il calendario offre ancora molti punti in palio. Ma serve un cambio di marcia netto, convincente, capace di dare un segnale tanto ai tifosi quanto agli avversari. Si tratta di ritrovare prima di tutto un’identità, un filo logico che guidi la squadra e permetta di costruire prestazioni solide.

Oreggia, però, resta scettico sulle reali possibilità di crescita di questa rosa, sintetizzando il suo pensiero con una frase che suona come una sentenza: “La Juventus è questa.

Fine più che fino alla fine”. Parole dure, che rispecchiano la delusione generale e la sensazione diffusa che i margini di miglioramento non siano così ampi.

Tifosi spazientiti

Ciò nonostante, la Juventus deve immediatamente voltare pagina e concentrarsi sull’impegno più imminente, quello in Champions League. La gara contro il Pafos, in programma all’Allianz Stadium, rappresenta un crocevia importante: servono i tre punti, senza alternative. La competizione europea non concede sconti e, dopo il percorso incerto in campionato, una vittoria risulta fondamentale anche per ritrovare fiducia.

I tifosi, dal canto loro, non saranno indulgenti. L’ambiente juventino è stanco di vivere stagioni altalenanti, condizionate da errori ripetuti e da un livello che non rispecchia le ambizioni del club.

Mercoledì 10 dicembre gli spalti dell’Allianz saranno gremiti, ma il sostegno sarà accompagnato da aspettative molto alte. Ai giocatori verrà chiesto quantomeno un moto d’orgoglio, una reazione che dimostri che la Juventus è ancora viva e intenzionata a lottare.

La sfida contro il Pafos può diventare l’occasione per ripartire. Ora sta alla squadra dimostrare di essere all’altezza del proprio nome.