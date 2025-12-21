Luciano Spalletti sta progressivamente ridando un’identità chiara alla Juventus, ma secondo il giornalista Paolo Paganini il futuro della panchina bianconera potrebbe comunque riservare sorprese al termine della stagione. Il giornalista ha infatti aperto uno scenario che guarda già a giugno, accostando alla Vecchia Signora il nome di Antonio Conte. Un’ipotesi che, inevitabilmente, accende il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto alla luce dei risultati che la Juventus sta ottenendo sotto la guida dell’attuale tecnico. Paganini, tramite X, ha spiegato: “A giugno vedremo se la voglia di Antonio Conte di tornare a Torino verrà esaudita dalla proprietà, o no”.

Paganini elogia Spalletti

Nonostante questa prospettiva futura tutta da definire, lo stesso Paganini ha voluto riconoscere apertamente i meriti del lavoro svolto da Luciano Spalletti dal suo arrivo in bianconero. Il giornalista ha sottolineato come l’allenatore di Certaldo abbia inciso in maniera significativa non soltanto sul piano dei risultati, ma anche su quello del gioco e dell’organizzazione della squadra.

A tal proposito il giornalista ha sottolineato: “Beh qualche merito ce l’ha Luciano Spalletti non solo per i risultati, ma anche per aver ridato un’identità e una fisionomia di gioco alla Juventus”. Parole che fotografano bene l’impatto del tecnico toscano in un momento delicato della stagione juventina.

Un lavoro costruito giorno dopo giorno, attraverso scelte tattiche precise e una gestione del gruppo improntata sulla responsabilizzazione dei singoli.

Spalletti ha puntato su principi chiari, cercando di valorizzare le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Un approccio che ha permesso alla Juventus di ritrovare compattezza e fiducia, elementi fondamentali per il rilancio della squadra.

Juventus in crescita con Spalletti

Luciano Spalletti è arrivato alla Juventus a fine ottobre, subentrando in una fase complessa e con la necessità di rimettere ordine dopo un periodo di difficoltà. Da quel momento, però, il cambio di passo è apparso evidente. Analizzando le prime 11 partite disputate dalla Juventus sotto la sua guida, i numeri parlano chiaro e risultano nettamente migliori rispetto a quelli ottenuti da Igor Tudor nello stesso numero di incontri.

Il tecnico di Certaldo ha collezionato 7 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, dimostrando una continuità di rendimento che mancava da tempo.

Il confronto con la precedente gestione evidenzia ancora di più il salto di qualità. Con Tudor in panchina, infatti, i successi erano stati soltanto 3, accompagnati da 5 pareggi e 3 sconfitte. Un bilancio che aveva lasciato la Juventus lontana dagli obiettivi prefissati e con diverse difficoltà sia in fase offensiva sia in quella difensiva. Anche la media punti racconta una storia diversa: Spalletti viaggia a 2,18 punti a partita, contro l’1,27 fatto registrare dal tecnico croato.

Oltre ai risultati, sono i dati sui gol a confermare la crescita della squadra.

Con Luciano Spalletti alla guida, la Juventus ha realizzato 17 reti, mostrando maggiore efficacia e varietà in fase offensiva, e ne ha subite soltanto 9, segno di una ritrovata solidità difensiva. Durante la gestione Tudor, invece, le reti incassate erano state 15, un numero che aveva pesato non poco sull’andamento della squadra. Numeri e prestazioni che certificano come il lavoro di Spalletti stia producendo effetti concreti, rendendo il futuro della panchina bianconera un tema sempre più centrale nel dibattito juventino.