Il match di cartello del sabato di Serie A non può che essere Juventus-Roma. Una sfida che va ben oltre il semplice confronto tra due storiche piazze del calcio italiano e che, quest’anno più che mai, assume i contorni di uno snodo cruciale della stagione. All’Allianz Stadium andrà infatti in scena un grande classico, carico di rivalità e significati, ma anche di una posta in palio altissima in chiave classifica. A rendere il confronto ancora più intrigante è la posizione occupata dalle due squadre: quinta contro quarta. Un dettaglio tutt’altro che marginale, soprattutto se si considera che la qualificazione alla prossima Champions League rappresenta, ad oggi, l’obiettivo dichiarato di entrambe le società.

Novanta minuti che possono pesare come un macigno nella corsa europea e che potrebbero indirizzare in modo deciso il finale di campionato.

Juventus-Roma, un match che statistiche alla mano sorride in maniera particolare ai bianconeri

Per la Juventus, il successo significherebbe accorciare proprio sulla Roma, distante quattro punti in graduatoria. Un’occasione ghiotta per riaprire completamente i giochi e rilanciare le ambizioni bianconere, chiamate a dare una risposta forte davanti al proprio pubblico. Per la formazione di Gasperini, invece, espugnare lo Stadium vorrebbe dire assestare un colpo quasi decisivo nella lotta a uno slot Champions, mandando un segnale chiarissimo alle dirette concorrenti.

Un’impresa, quella dei giallorossi, che però si preannuncia tutt’altro che semplice. Basta dare uno sguardo ai precedenti per capire quanto Torino sia storicamente un campo ostico per la Roma. Negli ultimi dieci confronti disputati sul terreno della Juventus, compreso quello di Coppa Italia del 2018, i padroni di casa si sono imposti ben sette volte. Due i pareggi, mentre per ritrovare una vittoria romanista bisogna tornare al primo agosto 2020, in piena pandemia, quando la squadra allora guidata da Paulo Fonseca riuscì a espugnare l’Allianz Stadium per 1-3 grazie al gol di Kalinic e alla doppietta di Diego Perotti.

Juve contro Roma, un match che promette tanta intensità sul campo da gioco

Numeri, contesto e classifica raccontano di una sfida che promette tensione, intensità e qualità.

Juventus-Roma non è solo una partita di cartello: è uno spartiacque stagionale, uno di quei match capaci di pesare ben più dei tre punti in palio. Spalletti sarà quindi chiamato a dare conferme dopo la buona prestazione fatta vedere sul campo di un pur stanco Bologna. La Roma invece, dovrà dare una risposta concreta rispetto a quella statistica, forse l'unica davvero negativa della stagione degli uomini di Gasperini, che vede i giallorossi sempre sconfitti negli scontri diretti.