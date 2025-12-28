Dusan Vlahovic e la Juventus, un futuro tutto da scrivere. Il centravanti serbo andrà in scadenza di contratto nel 2026 e, come rivelato da Tuttosport, sia il giocatore sia il suo agente sognerebbero di potersi sedere attorno a un tavolo con il club bianconero per discutere del rinnovo. Al momento, però, la situazione resta complessa e ricca di incognite, con posizioni che appaiono piuttosto distanti soprattutto dal punto di vista economico. Nei prossimi mesi si capirà qualcosa in più sul destino di DV9, ma ciò che oggi sembra abbastanza chiaro è che né la società né il calciatore sembrano disposti a fare sacrifici sul piano dell’ingaggio.

Si aspetterà la fine della stagione per capire il futuro di Vlahovic

La Juventus, impegnata in un percorso di sostenibilità e controllo dei costi, non vorrebbe spingersi oltre certi parametri, mentre Vlahovic ritiene di meritare uno stipendio in linea con il suo status e con le aspettative che lo avevano accompagnato al momento del suo arrivo a Torino. Per questo motivo, al momento, appare difficile immaginare una prosecuzione naturale della storia tra il numero 9 serbo e il club bianconero.

Allo stesso tempo, però, la porta non è completamente chiusa. Solo nei prossimi mesi si capirà se le posizioni potranno cambiare o se, con il dialogo, si arriverà ad un ammorbidimento delle richieste reciproche.

In questo senso, è significativo quanto dichiarato qualche settimana fa da Damien Comolli, che aveva sottolineato come Dusan Vlahovic avesse stretto un patto con François Modesto e Giorgio Chiellini per parlare del futuro a fine stagione. Un accordo informale, ma che lascia intendere la volontà comune di rimandare ogni decisione definitiva, concentrandosi prima sugli obiettivi sportivi.

Adesso non resta che attendere di capire se e quando le parti si siederanno realmente intorno a un tavolo. Questa, del resto, sembra essere anche la volontà del giocatore, che non ha mai nascosto il suo legame con la Juventus e l’importanza che Torino ha avuto nella sua crescita professionale. Tuttavia, il tempo scorre e l’avvicinarsi della scadenza contrattuale rischia di trasformare l’attesa in un fattore di pressione, sia per il club sia per l’entourage del calciatore.

Vlahovic lavora per recuperare

Nel frattempo, Vlahovic si trova in Serbia, dove ha trascorso le festività natalizie, e a breve farà ritorno a Torino per proseguire la riabilitazione dopo l’operazione alla coscia. Il suo obiettivo è chiaro: bruciare i tempi di recupero e tornare un pochino prima a disposizione della Juventus. DV9 spera di poter essere pronto già per gli ipotetici playoff di Champions League di fine febbraio, un traguardo ambizioso ma non impossibile.

Qualora dovesse riuscirci, sarebbe senza dubbio un’ottima notizia per Luciano Spalletti, che considera Vlahovic il suo centravanti titolare e un punto di riferimento imprescindibile per l’attacco bianconero. Il rendimento del serbo sul campo, infatti, potrebbe avere un peso decisivo anche nelle future scelte societarie. Tra recupero fisico, prestazioni e dialoghi rimandati, il futuro di Vlahovic resta sospeso, in attesa del momento giusto per essere definito.