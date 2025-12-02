La Juventus continua a programmare il futuro e uno dei dossier più delicati riguarda il rinnovo di Kenan Yildiz, considerato uno dei talenti più importanti del presente e del domani bianconero. Il club vuole blindarlo con un nuovo contratto, ma la trattativa non si preannuncia semplice. Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha rivelato che le richieste economiche del giocatore e del suo entourage sarebbero molto elevate: “Restano richieste molto importanti, anche alla luce e lo ribadisco, dell’interesse che c’è, al di là dei rumor sulla Liga, sul Barça, sul Real Madrid, soprattutto dalla Premier”.

Le parole di Romano

Un passaggio che conferma quanto Yildiz sia già entrato nel mirino dei principali top club europei. La Premier League, in particolare, avrebbe espresso un interesse concreto, aumentando inevitabilmente la forza contrattuale del giocatore. Le richieste elevate, dunque, non sarebbero soltanto frutto dell’ambizione personale del turco, ma anche della consapevolezza di avere sul tavolo scenari alternativi affascinanti. Per questo motivo la Juventus sa di dover compiere uno sforzo importante se vuole evitare di perdere uno dei giovani più promettenti del proprio progetto.

La volontà della società, però, come spiegato ancora da Romano, resta chiarissima e determinata: “La Juventus ha mostrato a Yildiz, negli ultimi contatti avuti nel mese di novembre, di volersi spingere anche sul raddoppio dello stipendio attuale più bonus”.

Una mossa significativa, che testimonia quanto il club consideri Yildiz come un elemento centrale della rosa del presente e del futuro. La società è pronta ad aumentare sensibilmente l’ingaggio del numero 10, offrendo un pacchetto economico più ricco ma anche una posizione di rilievo nel progetto tecnico.

Secondo Romano, entro breve ci saranno nuovi aggiornamenti: “Ci saranno nuovi contatti anche durante i prossimi 10 giorni con gli agenti di Kenan Yildiz”. Ciò significa che la Juventus punta a chiudere il discorso in tempi relativamente rapidi, magari già entro la fine dell’anno, per evitare che l’interesse dei club stranieri diventi ancora più pressante in vista del mercato estivo.

Possibile nuovo ruolo per Yildiz

Nel frattempo, Yildiz mantiene la concentrazione sul campo e sulle prossime partite, consapevole che il calendario della Juventus sarà impegnativo e che l’assenza di Dusan Vlahovic costringerà Spalletti a cercare nuove soluzioni offensive. Non è infatti da escludere che il turco possa essere impiegato anche da falso nueve, un’ipotesi che il tecnico ha preso in considerazione. Spalletti, nelle ultime settimane, non ha nascosto di pensare a un possibile avanzamento del suo numero 10, soprattutto se dovessero venir meno le alternative.

Al momento, Jonathan David e Lois Openda sembrano i candidati principali a sostituire Vlahovic nel ruolo di centravanti. Tuttavia, se i due non dovessero dare garanzie immediate o non dovessero adattarsi rapidamente ai meccanismi offensivi del tecnico, l’opzione Yildiz diventerebbe sempre più concreta.

L’estro, la tecnica e la mobilità del turco potrebbero infatti offrire alla Juventus una soluzione dinamica e imprevedibile, utile per affrontare alcune delle sfide delicate che attendono i bianconeri nelle prossime settimane.