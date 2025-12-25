Nelle scorse ore Marco Conterio, cronista Rai e firma autorevole del giornalismo sportivo italiano, ha scritto un post sul proprio account X nel quale rivela un'indiscrezione di calciomercato che riguarda il Milan e che potrebbe coinvolgere in seconda battuta la Juventus: "Il Milan prende Andrej Kostic dal Partizan Belgrado ed è dello stesso agente di Dusan Vlahovic. Con Darko Ristic proseguono le discussioni per prendere a zero in estate il centravanti della Juventus".

Un messaggio breve, ma sufficiente a far nascere una lettura strategica delle mosse del club rossonero.

Secondo quanto riportato da Conterio, infatti, l’eventuale arrivo di Andrej Kostic, profilo giovane e di impatto economico contenuto, potrebbe non rappresentare soltanto un’operazione tecnica, bensì un primo passo nei rapporti con Darko Ristic, agente serbo che cura anche gli interessi di Dusan Vlahovic.

Milan, un acconto chiamato Kostic per arrivare al piatto forte con più facilità: Dusan Vlahovic

Da qui l’ipotesi: il Milan avrebbe in qualche modo versato un “acconto” relazionale, acquisendo Kostic, assicurandosi un canale preferenziale con l’entourage del centravanti della Juventus. Un’operazione di diplomazia calcistica, sempre più diffusa nel calcio moderno, che mira a costruire nel tempo le condizioni favorevoli per un colpo ben più pesante.

Il nome di Vlahovic, del resto, è destinato a essere uno dei più caldi del prossimo mercato estivo, qualora il centravanti classe 2000 dovesse non firmare il rinnovo contrattuale con il club piemontese. In uno scenario del genere, il Milan proverebbe ad anticipare la concorrenza, lavorando sottotraccia per presentarsi in pole position rispetto a un attaccante che avrebbe già attirare l’interesse di numerose big europee come Bayern Monaco e Barcellona.

Per ora si resta nel campo delle ipotesi e delle manovre preliminari, ma il messaggio di Conterio suggerisce come, dietro a un’operazione apparentemente minore, possa nascondersi una strategia più ampia. Questo, in un mercato dove gli agenti sportivi e i procuratori stanno diventando sempre più centrali e determinanti per far si che l'ago della bilancia propenda da una parte piuttosto che dall'altra.

Vlahovic, un'assenza alla cena di fine della Juventus che fa parlare

Nello scenario che vorrebbe Vlahovic lontano dalla Juventus a giugno, non è passata inosservata l'assenza del centravanti serbo al cenone di fine anno organizzato dal club bianconero negli scorsi giorni. Il classe 2000, grazie a un permesso speciale, è tornato in patria per l'occasione, mancando nell'evento allestito dal club piemontese.