Nel giorno del santo natale c’è chi chiede serenità, chi doni, e chi, come Luciano Spalletti, rinforzi per la propria squadra. Il tecnico della Juventus avrebbe idee chiarissime sul come puntellare una rosa dalle carenze in mediana ed avrebbe individuato due tasselli ritenuti fondamentali per completare l’architettura del suo centrocampo e dare finalmente un’identità "spallettiana" alla manovra bianconera.

Juventus, Spalletti e il rinforzo a centrocampo: Ricci potrebbe essere il regista ideale

Il primo nome cerchiato in rosso in una fantomatica lettera scritta a Babbo natale da Luciano Spalletti sarebbe quello di Samuele Ricci.

Il mediano italiano, oggi in forza al Milan, starebbe faticando a ritagliarsi spazio in una mediana affollata e di altissimo profilo, chiuso da calciatori del calibro di Luka Modric e Adrien Rabiot. Non solo: quando impiegato da Massimiliano Allegri, Ricci sarebbe spesso stato adattato a centrocampista di inserimento, lontano da quel ruolo di play maker davanti alla difesa che ne ha esaltato le qualità quando vestiva la maglietta del Torino. Una situazione che non sarebbe passata inosservata agli occhi di Spalletti, pronto a valorizzarlo nel cuore del gioco juventino. Da qui l’appello al “Babbo Natale bianconero” Damien Comolli, chiamato a portare Ricci alla Continassa anche a costo di un sacrificio pesante: Magari quello di Federico Gatti, possibile pedina di uno scambio alla pari con i rossoneri, almeno fino al termine della stagione in corso.

Frattesi, solo un miracolo natalizio potrebbe portare la mezz'ala nerazzurra alla Juventus nel prossimo gennaio

Molto più tortuoso, invece, il sentiero che porta a Davide Frattesi. L’Inter non avrebbe chiuso del tutto alla cessione della mezz’ala romana, ma le condizioni poste dai nerazzurri somigliano più a un muro che a un’apertura: sul tavolo, infatti, sarebbero stato inserito come contropartita tecnica il nome di Khephren Thuram o, in alternativa, Andrea Cambiaso. Proposte rispedite al mittente da una Juventus decisa a non scendere a compromessi con gli eterni rivali, pur continuando a considerare Frattesi il profilo ideale per completare il reparto.

La valutazione del centrocampista interista resta ferma sui 35 milioni di euro, cifra che complica ulteriormente l’operazione.

E forse, questa volta, neanche un miracolo natalizio basterà: l’Inter non sembra disposta ad aprire a formule diverse dall’acquisto a titolo definitivo, mentre la Juventus osserva, riflette e aspetta. Sotto l’albero, per ora, solo desideri. Ma Spalletti, si sa, crede nel lavoro… e magari anche in Babbo Natale.