Le Havre e Paris FC sono pronte a sfidarsi nella partita in programma domenica 7 dicembre alle ore 17:15, presso lo Stade Océane di Le Havre. Questo incontro della Ligue 1 2025/26 mette di fronte due squadre attualmente nella seconda parte della classifica e quindi desiderose di allontanarsi dalla zona calda.

France Flag
Ligue 1
Giornata 15
05/12/2025 19:00
Stade Brestois
VS
Monaco
05/12/2025 21:00
Lille
VS
Marsiglia
06/12/2025 17:00
Nantes
VS
Lens
06/12/2025 19:00
Tolosa
VS
Strasburgo
06/12/2025 21:05
Paris Saint Germain
VS
Rennes
07/12/2025 15:00
Nizza
VS
Angers
07/12/2025 17:15
Auxerre
VS
Metz
07/12/2025 17:15
Le Havre
VS
Paris FC
07/12/2025 20:45
Lorient
VS
Lione

Le quote delle scommesse indicano un equilibrio tra le squadre

I bookmaker indicano una situazione di sostanziale equilibrio tra le due formazioni.

William Hill quota la vittoria del Le Havre a 2.62, il pareggio a 3.20, e il successo del Paris FC a 2.60. In modo simile, Bet365 offre quote molto simili, con il trionfo dei padroni di casa proposto a 2.70, il pareggio sempre a 3.20 e la vittoria degli ospiti a 2.70.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Lens
14
10
1
3
24 / 12
12
31
W
W
W
W
L
2
Paris Saint Germain
14
9
3
2
27 / 12
15
30
L
W
W
W
D
3
Marsiglia
14
9
2
3
35 / 14
21
29
D
W
W
W
D
4
Lille
14
8
2
4
28 / 17
11
26
W
W
L
W
L
5
Rennes
14
6
6
2
24 / 18
6
24
W
W
W
W
D
6
Lione
14
7
3
4
21 / 15
6
24
W
D
L
D
D
7
Monaco
14
7
2
5
26 / 25
1
23
W
L
L
L
W
8
Strasburgo
14
7
1
6
25 / 19
6
22
L
L
W
L
W
9
Tolosa
14
4
5
5
20 / 19
1
17
D
L
D
D
D
10
Nizza
14
5
2
7
19 / 26
-7
17
L
L
L
L
W
11
Stade Brestois
14
4
4
6
19 / 24
-5
16
W
W
L
D
L
12
Angers
14
4
4
6
12 / 17
-5
16
L
W
W
L
D
13
Paris FC
14
4
3
7
21 / 26
-5
15
D
L
L
W
D
14
Le Havre
14
3
5
6
13 / 21
-8
14
L
L
D
D
W
15
Lorient
14
3
5
6
18 / 28
-10
14
W
D
D
L
D
16
Nantes
14
2
5
7
12 / 22
-10
11
L
D
D
L
L
17
Metz
14
3
2
9
14 / 31
-17
11
L
L
W
W
W
18
Auxerre
14
2
3
9
8 / 20
-12
9
D
D
L
L
L

Focus sui protagonisti in campo

Fodé Doucouré, difensore del Le Havre, si distingue per la sua tenacia e abilità difensiva.

Nelle 13 presenze stagionali, ha dimostrato di essere un punto fermo per la difesa, con statistiche che parlano di 2 gol e 1 assist, insieme a 20 tackle eseguiti. Le sue capacità di intercettazione e tiri tentati (8 con 5 nello specchio) sottolineano una versatilità che lo rende un elemento chiave della squadra.

Godson Kyeremeh, sebbene non abbia ancora trovato la via del gol questa stagione, ha servito un assist e la sua presenza nelle azioni offensive si è spesso rivelato prezioso nelle sette partite disputate finora.

Issa Soumaré, attaccante del Le Havre, si presenta come una minaccia costante per le difese avversarie. Con 3 gol e 2 assist realizzati su 14 apparizioni, riesce a mostrare una continua crescita, sostenuta da 15 passaggi chiave e una media di 7.2 punti di rating.

La sua capacità di vincere i duelli (113 su 227) e il numero significativo di dribbling riusciti (12 su 30) danno prova delle sue potenzialità.

Dal lato del Paris FC, Alimami Gory e Jean-Philippe Krasso sono i protagonisti da tenere d'occhio. Gory, con 8 apparizioni e un gol, porta una freschezza offensiva, mentre Krasso aggiunge solidità d'attacco con 2 gol e 2 assist nelle 14 presenze stagionali.

© RIPRODUZIONE VIETATA