Le Havre e Paris FC sono pronte a sfidarsi nella partita in programma domenica 7 dicembre alle ore 17:15, presso lo Stade Océane di Le Havre. Questo incontro della Ligue 1 2025/26 mette di fronte due squadre attualmente nella seconda parte della classifica e quindi desiderose di allontanarsi dalla zona calda.

Le quote delle scommesse indicano un equilibrio tra le squadre

I bookmaker indicano una situazione di sostanziale equilibrio tra le due formazioni.

William Hill quota la vittoria del Le Havre a 2.62, il pareggio a 3.20, e il successo del Paris FC a 2.60. In modo simile, Bet365 offre quote molto simili, con il trionfo dei padroni di casa proposto a 2.70, il pareggio sempre a 3.20 e la vittoria degli ospiti a 2.70.

Focus sui protagonisti in campo

Fodé Doucouré, difensore del Le Havre, si distingue per la sua tenacia e abilità difensiva.

Nelle 13 presenze stagionali, ha dimostrato di essere un punto fermo per la difesa, con statistiche che parlano di 2 gol e 1 assist, insieme a 20 tackle eseguiti. Le sue capacità di intercettazione e tiri tentati (8 con 5 nello specchio) sottolineano una versatilità che lo rende un elemento chiave della squadra.

Godson Kyeremeh, sebbene non abbia ancora trovato la via del gol questa stagione, ha servito un assist e la sua presenza nelle azioni offensive si è spesso rivelato prezioso nelle sette partite disputate finora.

Issa Soumaré, attaccante del Le Havre, si presenta come una minaccia costante per le difese avversarie. Con 3 gol e 2 assist realizzati su 14 apparizioni, riesce a mostrare una continua crescita, sostenuta da 15 passaggi chiave e una media di 7.2 punti di rating.

La sua capacità di vincere i duelli (113 su 227) e il numero significativo di dribbling riusciti (12 su 30) danno prova delle sue potenzialità.

Dal lato del Paris FC, Alimami Gory e Jean-Philippe Krasso sono i protagonisti da tenere d'occhio. Gory, con 8 apparizioni e un gol, porta una freschezza offensiva, mentre Krasso aggiunge solidità d'attacco con 2 gol e 2 assist nelle 14 presenze stagionali.