Il 27 dicembre 2025, alle ore 15, Lecce e Como si affronteranno allo stadio Via del Mare, in un match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. La notizia giunge da Como, dove sono state raccolte le dichiarazioni dell’allenatore ospite alla vigilia della sfida.

Formazioni rimaneggiate per il Como

Il Como si presenta in Salento con diverse assenze nel reparto offensivo: Morata e Diao sono indisponibili, costringendo la squadra a ridisegnare l’attacco. L’allenatore, squalificato e assente dalla panchina, affiderà il ruolo di punta centrale a Douvikas.

Alle sue spalle agiranno Paz, Rodriguez e Addai, quest’ultimo in ballottaggio con Kuhn. A centrocampo rientra Perrone, che affiancherà Da Cunha, mentre la difesa a quattro davanti a Butez resta confermata. Il modulo di partenza sarà il 4‑2‑3‑1.

Le dichiarazioni pre-partita

“Ci aspetta una partita molto importante in un grande stadio, contro una squadra che sta crescendo con continuità nel corso di questo campionato, mostrando identità, organizzazione e la capacità di esprimere un calcio di qualità”, ha dichiarato l’allenatore del Como. “Serviranno attenzione, intensità e concentrazione per tutti i novanta minuti. Sarà una sfida stimolante e impegnativa, nella quale dovremo farci trovare pronti sotto ogni aspetto.

Dossena e Sergi Roberto tornano a disposizione”, ha aggiunto.

Le probabili formazioni

Il Lecce dovrebbe schierarsi con un 4‑2‑3‑1: Falcone in porta; difesa composta da Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo; a centrocampo Ramadani e Kaba; in attacco Pierotti, Maleh e Sottil alle spalle di Stulic. Tra gli indisponibili figurano Früchtl, Banda, Coulibaly e Berisha, mentre Gaspar è squalificato.

Il Como risponde con il 4‑2‑3‑1: Butez tra i pali; difesa con Smolcic, Kempf, Ramon e Valle; Perrone e Da Cunha in mediana; tridente offensivo composto da Addai, Paz e Rodriguez alle spalle di Douvikas. Squalificato l’allenatore, indisponibili Goldaniga, Diao e Morata.

Momento di forma delle due squadre

Il Lecce arriva alla sfida forte di due vittorie consecutive in casa, ottenute contro Torino e Pisa, e punta a chiudere il 2025 con un altro successo davanti al proprio pubblico, cosa che non accadeva dalla stagione 2023‑24.

Il Como, invece, è reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Roma e cerca riscatto in trasferta.

L'allenatore del Lecce deve fare i conti con numerose assenze: oltre ai nazionali impegnati in Coppa d’Africa, mancano anche Berisha, Früchtl e Morente. Tiago Gabriel è convocato ma il suo impiego sarà deciso solo poco prima del match. Sul fronte opposto, l'allenatore del Como non potrà sedere in panchina per squalifica e sarà sostituito dal vice Guindos.