Sabato 6 dicembre, alle ore 18:30, l'Elland Road a Leeds ospiterà la sfida tra Leeds e Liverpool, valida per la 15ª giornata della Premier League 2025/26. I padroni di casa, desiderosi di riscattarsi in campionato, dovranno fronteggiare i Reds, che giungono a Leeds con l'obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica.

Le probabili formazioni di Leeds-Liverpool

Leeds (4-3-3): Lucas Perri; Jayden Bogle, Joe Rodon, Pascal Struijk, Sam Byram; Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Ilia Gruev; Daniel James, Lukas Nmecha, Wilfried Gnonto.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Joseph Gomez, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Alexander Isak.

England Flag
Premier League
Giornata 15
06/12/2025 13:30
Aston Villa
VS
Arsenal
06/12/2025 16:00
Newcastle
VS
Burnley
06/12/2025 16:00
Bournemouth
VS
Chelsea
06/12/2025 16:00
Everton
VS
Nottingham Forest
06/12/2025 16:00
Tottenham
VS
Brentford
06/12/2025 16:00
Manchester City
VS
Sunderland
06/12/2025 18:30
Leeds
VS
Liverpool
07/12/2025 15:00
Brighton
VS
West Ham
07/12/2025 17:30
Fulham
VS
Crystal Palace
08/12/2025 21:00
Wolves
VS
Manchester United

Quote di Leeds-Liverpool: Reds favoriti

Le previsioni dei bookmaker vedono il Liverpool decisamente favorito per la vittoria. William Hill quota il successo ospite a 1.80, il pareggio a 3.80 e la vittoria del Leeds a 4.00. Bet365 offre quote simili, con il successo dei Reds a 1.83, mentre il pareggio è quotato a 4.00 e la vittoria del Leeds anch'essa a 4.00.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
14
10
3
1
27 / 7
20
33
W
D
W
D
W
2
Manchester City
14
9
1
4
32 / 16
16
28
W
W
L
W
W
3
Aston Villa
14
8
3
3
20 / 14
6
27
W
W
W
W
L
4
Chelsea
14
7
3
4
25 / 15
10
24
L
D
W
W
W
5
Crystal Palace
14
6
5
3
18 / 11
7
23
W
L
W
D
W
6
Sunderland
14
6
5
3
18 / 14
4
23
D
W
L
D
D
7
Brighton
14
6
4
4
24 / 20
4
22
L
W
W
D
W
8
Manchester United
14
6
4
4
22 / 21
1
22
D
W
L
D
D
9
Liverpool
14
7
1
6
21 / 21
0
22
D
W
L
L
W
10
Everton
14
6
3
5
15 / 17
-2
21
W
L
W
W
D
11
Tottenham
14
5
4
5
23 / 18
5
19
D
L
L
D
L
12
Newcastle
14
5
4
5
19 / 18
1
19
D
W
W
L
L
13
Brentford
14
6
1
7
21 / 22
-1
19
L
W
L
W
L
14
Bournemouth
14
5
4
5
21 / 24
-3
19
L
L
D
L
L
15
Fulham
14
5
2
7
19 / 22
-3
17
L
W
W
L
W
16
Nottingham Forest
14
4
3
7
14 / 22
-8
15
W
L
W
W
D
17
Leeds
14
4
2
8
16 / 26
-10
14
W
L
L
L
L
18
West Ham
14
3
3
8
16 / 28
-12
12
D
L
D
W
W
19
Burnley
14
3
1
10
15 / 28
-13
10
L
L
L
L
L
20
Wolves
14
0
2
12
7 / 29
-22
2
L
L
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti in campo

Ethan Ampadu, uno dei punti fermi del Leeds, in 12 apparizioni in questa stagione, si è distinto per il suo dinamismo e versatilità.

Nonostante non abbia ancora segnato, Ampadu è stato importante nella fase difensiva con 30 tackle e 16 intercettazioni.

Tra gli attaccanti del Leeds, è da tenere d’occhio Noah Okafor, che con 2 gol nelle sue 11 apparizioni stagionali, ha spesso incarnato il volto dell'attacco biancoceleste. Malgrado qualche difficoltà nel duello fisico, con 46 duelli vinti su 103, Okafor può essere determinante con i suoi dribbling imprevedibili.

Sul fronte Liverpool, il centrocampista Cody Gakpo è uno dei pilastri del reparto avanzato. Nei 1055 minuti trascorsi sul campo, ha realizzato 4 gol e contribuito con 3 assist, mostrandosi versatile e determinato. Gakpo ha un ottimo record di partecipazione attiva nel gioco, con 25 passaggi chiave e una performance globale applaudita dai tifosi.

Infine, non si può ignorare l'eterna minaccia rappresentata da Mohamed Salah. Il talento egiziano con le sue 4 reti e 2 assist sta vivendo un’altra stagione importante, nonostante un calo di intensità rispetto agli scorsi anni. Tuttavia, la sua abilità nell'area di rigore resta una delle armi principali dei Reds.
