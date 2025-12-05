Sabato 6 dicembre, alle ore 18:30, l'Elland Road a Leeds ospiterà la sfida tra Leeds e Liverpool, valida per la 15ª giornata della Premier League 2025/26. I padroni di casa, desiderosi di riscattarsi in campionato, dovranno fronteggiare i Reds, che giungono a Leeds con l'obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica.

Le probabili formazioni di Leeds-Liverpool

Leeds (4-3-3): Lucas Perri; Jayden Bogle, Joe Rodon, Pascal Struijk, Sam Byram; Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Ilia Gruev; Daniel James, Lukas Nmecha, Wilfried Gnonto.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Joseph Gomez, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Alexander Isak.

Quote di Leeds-Liverpool: Reds favoriti

Le previsioni dei bookmaker vedono il Liverpool decisamente favorito per la vittoria. William Hill quota il successo ospite a 1.80, il pareggio a 3.80 e la vittoria del Leeds a 4.00. Bet365 offre quote simili, con il successo dei Reds a 1.83, mentre il pareggio è quotato a 4.00 e la vittoria del Leeds anch'essa a 4.00.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Ethan Ampadu, uno dei punti fermi del Leeds, in 12 apparizioni in questa stagione, si è distinto per il suo dinamismo e versatilità.

Nonostante non abbia ancora segnato, Ampadu è stato importante nella fase difensiva con 30 tackle e 16 intercettazioni.

Tra gli attaccanti del Leeds, è da tenere d’occhio Noah Okafor, che con 2 gol nelle sue 11 apparizioni stagionali, ha spesso incarnato il volto dell'attacco biancoceleste. Malgrado qualche difficoltà nel duello fisico, con 46 duelli vinti su 103, Okafor può essere determinante con i suoi dribbling imprevedibili.

Sul fronte Liverpool, il centrocampista Cody Gakpo è uno dei pilastri del reparto avanzato. Nei 1055 minuti trascorsi sul campo, ha realizzato 4 gol e contribuito con 3 assist, mostrandosi versatile e determinato. Gakpo ha un ottimo record di partecipazione attiva nel gioco, con 25 passaggi chiave e una performance globale applaudita dai tifosi.

Infine, non si può ignorare l'eterna minaccia rappresentata da Mohamed Salah. Il talento egiziano con le sue 4 reti e 2 assist sta vivendo un’altra stagione importante, nonostante un calo di intensità rispetto agli scorsi anni. Tuttavia, la sua abilità nell'area di rigore resta una delle armi principali dei Reds.