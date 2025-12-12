Sarà lo Stade Bollaert-Delelis di Lens a fare da cornice allo scontro della 16ª giornata di Ligue 1 tra Lens e Nizza, in programma domenica 14 dicembre alle ore 17:15. La squadra di casa cercherà di continuare il cammino in testa alla classifica, mentre dall'altra parte il Nizza proverà a strappare punti preziosi per risalire in graduatoria.

Le probabili formazioni di Lens-Nizza

Lens (3-4-3): Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Bulatovic, Udol; Thauvin, Édouard, Said.

Nizza (3-5-2): Diouf; Mendy, Bah, Bard; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Abdi, Sanson; Diop, Cho.

Quote di Lens-Nizza: Lens avvantaggiato secondo i bookmaker

Secondo le principali agenzie di scommesse, il Lens parte favorito per la vittoria. William Hill quota il successo interno a 1.44, il pareggio a 4.33, mentre una vittoria del Nizza è offerta a 6.00.

Bet365 evidenzia quote simili, con il Lens a 1.48, il pari a 4.50 e gli avversari esterni a 6.25.

Giocatori chiave e statistiche: Thauvin, Édouard e Said per il Lens, occhio a Diop per il Nizza

Odsonne Édouard si presenta come uno degli uomini più attesi del match.

L'attaccante del Lens ha già segnato 5 gol in 12 presenze, confermandosi una pedina fondamentale per l'attacco del Lens, con una media di attività offensive che include 15 tiri totali, 13 nello specchio della porta. Wesley Saïd, con sei gol e due assist in 15 partite, è stato protagonista anche di 9 tackle in stagione. Florian Thauvin è un altro elemento importante nel gioco del Lens. In 15 apparizioni, ha realizzato cinque reti e ha fornito due assist, facendo della qualità dei suoi passaggi un'arma contro il Nizza, testimoniata da 537 totali e 33 di questi chiave per l'azione offensiva.

Tra le fila del Nizza, Sofiane Diop è stato finora autore di 6 gol e 2 assist in 15 partite. La sua abilità nel dribbling (12 riusciti su 24) e la sua tenacia nei duelli (44 vinti su 105) lo rendono un elemento importante nella formazione rossonera.