Uno degli incontri più attesi della tredicesima giornata di Bundesliga avrà luogo il 6 dicembre quando il Lipsia ospiterà l'Eintracht Francoforte alla Red Bull Arena. Fischio d'inizio previsto per le 18:30, in una sfida che promette scintille soprattutto considerando la posizione in classifica delle due squadre e le loro ambizioni stagionali. Il Lipsia, forte dei suoi giovani talenti, cercherà di sfruttare il fattore campo per prevalere su un Eintracht che proverà a ribaltare i pronostici attraverso l'esperienza di alcuni dei suoi volti noti.

Quote di Lipsia-Eintracht Francoforte: i padroni di casa avanti nei pronostici

I bookmaker considerano il Lipsia favorito per il successo finale.

William Hill quota la vittoria del Lipsia a 1.75, il pareggio a 4.00, e la vittoria dell'Eintracht Francoforte anch’essa a 4.00. Simili le quote offerte da Bet365, che attribuiscono al Lipsia una quota di 1.73 per la vittoria, mentre il pareggio e una vittoria dell'Eintracht sempre a 4.20. Nonostante il margine non ampio nelle quote, i padroni di casa sembrano avere una marcia in più.

Protagonisti in campo: i talenti di Diomande e la classe di Götze

Yan Diomande: il giovane attaccante del Lipsia ha già messo in luce il suo talento con 3 gol e 2 assist nelle prime 12 presenze stagionali.

Con un'eccellente valutazione media di 7.35, Diomande sta rapidamente diventando un elemento chiave per la compagine tedesca grazie alla sua capacità di dribbling (33 successi su 51 tentativi) e alla presenza costante nell'area avversaria.

Conrad Harder: non ha la stessa visibilità di Diomande. Harder ha ancora da dimostrare il proprio potenziale, registrando una valutazione media di 6.37 senza gol o assist in 10 apparizioni. Con sole 8 conclusioni e 3 volte nello specchio, dovrà capitalizzare meglio le sue occasioni.

Antonio Nusa: al centro della mediana del Lipsia si mette in mostra con una valutazione di 7.04, con un gol e un assist al suo attivo. Efficace nei duelli (57 vinti su 101), Nusa si distingue anche per il numero significativo di tentativi di dribbling (22 su 44 riusciti).

Mario Götze: nonostante un minutaggio ridotto con soli 345 minuti giocati finora, l’esperienza offensiva di Götze non può mai essere sottovalutata. L'ex campione del mondo deve ancora segnare o fare assist, ma la sua capacità di orchestrare il gioco dal centrocampo, con 200 passaggi e 6 chiave, sarà fondamentale per l'Eintracht.

Ansgar Knauff: con 2 gol e 1 assist in 12 partite, Knauff può diventare una pedina fondamentale per l'attacco del Francoforte, portando concretezza nelle azioni offensive avversarie.