Dopo i grandi numeri sugli spalti dello scorso weekend, c’è grande attesa per il prossimo turno di Serie A, una settimana che si preannuncia intensa non solo per il valore delle partite in programma, ma anche per il contesto in cui molte squadre si trovano a giocare. Nonostante alcuni rinvii per la Supercoppa, la risposta del pubblico in trasferta è già significativa in alcuni casi: Juve-Roma fa registrare il sold out nel settore ospiti con 2100 presenze nel settore dedicato.

Numeri più contenuti ma comunque rilevanti si attendono per Lazio- Cremonese con i lombardi che sono normalmente molto numerosi in trasferta.

A Cagliari-Pisa e Genoa-Atalanta la trasferta è consentita solo con tessera e senza gruppi organizzati, mentre a Sassuolo-Torino sono previsti molti sostenitori torinisti. Un quadro che conferma il forte coinvolgimento dei tifosi.

Serie B e C: altri match importanti

Lo sguardo si allarga poi alla Serie B, dove c'è il big match Modena-Venezia. Per quest'occasione sono attesi tanti tifosi ospiti, mentre anche numerosi catanzaresi potrebbero arrivare a Bari, una delle trasferte più vicine per i calabresi.

La capolista Frosinone è attesa da una sfida delicata contro lo Spezia, match che può dire molto sulla solidità dei ciociari e sulle ambizioni dei liguri.

Se Serie A e Serie B non si fermeranno durante le vacanze, confermando un calendario fitto e senza pause, il discorso è diverso per la Serie C, che vivrà questo come ultimo turno dell’anno solare prima di una breve sosta.

Nel girone A spicca Vicenza-Triestina, mentre nel girone B il Ravenna è fermo e l’Arezzo affronta la Torres, con Ascoli-Campobasso a completare il quadro. Nel girone C, infine, grande attenzione su Cerignola-Benevento, Salernitana-Foggia e Catania-Atalanta Under 23, gare che promettono equilibrio e tensione. Normalmente in Serie C le trasferte hanno buoni numeri e questo weekend non farà eccezione. Come sempre in questo articolo, trascriveremo live tutti i dati delle prevendite.

Legenda: come leggere l'articolo

S.O.= sold out

Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card

Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti

Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite

No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati

P.C.= gara disputata a porte chiuse

*=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club

Spettatori Serie A

Lazio – Cremonese (130)

Juventus – Roma (2.100, s.o.)

Cagliari – Pisa (fid., no gr. org.)

Sassuolo – Torino (240)

Fiorentina – Udinese

Genoa – Atalanta (fid., no gr. org.)

Serie B

Bari – Catanzaro (210)

Cesena – Juve Stabia

Frosinone – Spezia

Modena – Venezia (750)

Monza – Carrarese

Padova – Sampdoria

Avellino – Palermo

Pescara – Reggiana

Entella – Südtirol

Mantova – Empoli

Spettatori Serie C- gir. A

AlbinoLeffe – Alcione Milano

Trento – Dolomiti Bellunesi

Pro Patria – Renate

Virtus Verona – Lumezzane

Vicenza – Triestina

Pro Vercelli – Arzignano

Giana Erminio – Cittadella

Lecco – Pergolettese

Novara – Ospitaletto

Brescia – Inter U23

Ser. C- gir. B

Carpi – Guidonia

Torres – Arezzo

Livorno – Pontedera

Pineto – Gubbio

Sambenedettese – Vis Pesaro

Ascoli – Campobasso

Bra – Juventus U23

Pianese – Ternana

Perugia – Forlì

Serie C – Girone C